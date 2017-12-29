29 декабря 2017, 11:32

Глава дагестанского предприятия обвинен в мошенничестве

Бывший генеральный директор ООО "Техностройсервис" присвоил 1,5 млн рублей, перечисленные за капремонт здания железнодорожной станции в Дербенте, заявили следователи.

По версии следствия, в апреле 2015 года между представителем ООО "НТП "РСК-Дон" и обвиняемым был заключен договор субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания вокзала железнодорожной станции Дербент СКЖД. После подписания итоговых документов о выполнении работ заказчик перечислил деньги на расчетный счет ООО "Техностройсервис" в сумме 1 миллиона 504 тысяч рублей. "Однако, обвиняемый отразил в отчетных документах недостоверные данные о работах, которые фактически не были им исполнены, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - заявили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Бывший руководитель ООО "Техностройсервис" обвинен по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал об уголовном деле в отношении гендиректора ООО "Техностройсервис" в Дагестане по п. "б" части 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), части 3 ст. 159 (мошенничество) и части 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов). По версии следствия, с января 2014-го по июнь 2016 года директор предприятия вносил недостоверные сведения в налоговые декларации, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 22,5 млн рублей. Кроме того, он заключил госконтракт с госпредприятием и внес в документацию завышенные данные об объеме выполненных работ, похитив свыше 467 тысяч рублей, сообщала прокуратура в июне этого года.