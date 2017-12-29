Открытие летнего отделения дома-интерната для умственно-отсталых детей «Забота». Фото http://dagmintrud.ru/

29 декабря 2017, 08:02

Прокуратура выявила крупное хищение из бюджета в Махачкале

Нецелевое использование свыше 1 миллиона рублей выявлено в доме-интернате для умственно отсталых детей "Забота" в Махачкале, заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, хищение было выявлено при проверке использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по адаптации учреждений соцзащиты для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами.

"В ходе проверки в государственном бюджетном учреждении "Дом-интернат для умственно отсталых детей "Забота"" в Махачкале выявлено завышение стоимости фактически выполненных работ на сумму свыше 1 млн рублей", - сообщает прокуратура Дагестана 28 декабря на своем сайте.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), проинформировали в ведомстве.

Отметим, что ранее интернат попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году после жалобы на жестокое обращение с воспитанниками учреждения. Как сообщал "Кавказский узел", по версии следствия, с 2006 по 2011 год директор интерната принуждала воспитанников учреждения к выполнению сельскохозяйственных работ на дачном земельном участке, расположенном в поселке Семендер. В отношении директора интерната было возбуждено уголовное дело. В июле 2016 года в учреждении был назначен новый руководитель.

Примечание:

"Сотрудница "Газпрома" в Дагестане обвинена в хищении 2 млн рублей", "Дагестанский адвокат обвинен в покушении на мошенничество", "Дагестанские налоговики обвинены в получении взятки".

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