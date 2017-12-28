Сход лавины. Фото © Sputnik / Vladimir Ivanov https://ru.sputnik.az/incidents/20171227/413403059/alpinisty-nadezhda-gory-shahdag-pogranichniki-obval.html

28 декабря 2017, 10:21

МЧС Азербайджана предостерегло волонтеров от поиска альпинистов

Спасатели призвали пользователей соцсетей отказаться от идеи создать группы добровольцев для поиска пропавших в горах альпинистов.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно о том, что три альпиниста 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в сторону горнолыжного курорта Туфандаг и не вернулись. В поисках альпинистов задействован авиаотряд МЧС.

Сегодня к поискам пропавших Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде привлечены, помимо вертолета "Ми-17"  и поисково-спасательной группы Северного регионального центра МЧС, альпинисты и горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

МЧС также отреагировало на призывы пользователей соцсетей создать отряды добровольцев для поиска альпинистов.

"Учитывая сложный рельеф местности и метеорологические условия, МЧС предупреждает, что лица, не проходившие специальную подготовку, не обладающие соответствующими оборудованиями и техникой, могут подвергнуть свои жизни опасности, посещая труднодоступные территории", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы министерства "АПА".

Примечание:

"Спасатели спустили с Эльбруса заболевшего туриста", "Турист найден в горах Карачаево-Черкесии после двух дней поисков", "Альпинистка из Кирова спасена в горах Карачаево-Черкесии".

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