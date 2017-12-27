27 декабря 2017, 13:53

Грозненцы сообщили о поквартирных рейдах силовиков

Правоохранители провели в столице Чечни проверки документов у жителей домов и водителей, рассказали грозненцы. Рейды связаны с усилением мер безопасности накануне Нового года, пояснили силовики.

Как писал "Кавказский узел", с 24 декабря в Чечне усилены меры безопасности в связи с оперативной информацией силовиков о готовящихся в новогодние праздники терактах запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Паспортные проверки проводятся как в многоквартирных домах, так и частном секторе в Грозном, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель города Муслим.

"Нашу улицу сегодня с утра проверяли несколько полицейских, которые приехали на "УАЗике". Просто прошлись по дворам, проверяли паспорта, спрашивали, сколько членов семьи, есть ли свой автотранспорт, а также нет ли в доме посторонних. Еще они записали номер телефона. Вели себя вполне нормально", - рассказал он.

Проверки паспортного режима проходили и вчера, 26 декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Марха. "Обходили квартиры, проверяли документы у мужчин, интересовались, нет ли чужих. На вопрос о том, с чем это связано, один из полицейских объяснил это усилением в связи с праздниками", - рассказала женщина.

Силовики также значительно усилили меры безопасности в ночное время, уточнил сегодня житель Грозного Исмаил. "Вчера часов около 20 возвращались домой из Грозненского района, куда ездили на похороны родственника. Так на въезде в город и по трассе нас трижды останавливали полицейские. Проверяли документы у водителя, фонариками светили в салон, чтобы рассмотреть, кто внутри. Днем такого не было", - сообщил грозненец.

Проверки паспортного режима в канун новогодних и рождественских праздников - это один из элементов обеспечения мер безопасности людей, объяснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель правоохранительных органов Чечни. "Это чисто профилактические мероприятия", - уточнил он.

Примечание:

"Кавказоведы сравнили тактики борьбы с экстремизмом в республиках СКФО", "Правозащитники восприняли с недоверием сообщение о нападении на пост в Чечне", "Житель Чечни осужден за попытку присоединиться к боевикам в Сирии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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