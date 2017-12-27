27 декабря 2017, 11:04

Грозненка нашла в Дагестане пропавшую более 20 лет назад дочь

Хава Ибрагимова, эвакуированная во время первой чеченской военной кампании из Грозного, 25 декабря вернулась к искавшей ее матери. Возвращение девушки-инвалида в семью из интерната в дагестанском Буйнакске стало возможным после ДНК-экспертизы.

О возвращении Хавы Ибрагимовой в Грозный корреспонденту "Кавказского узла" сообщили сегодня в МВД Чечни.

"Пятилетняя Хава Ибрагимова в начале первой военной кампании вместе с группой других детей была вывезена в Дагестан. Девочка не говорила по-русски и не имела при себе никаких документов. Родители были в разводе. Первоначально ее поместили в одно специализированное учреждение, после чего перевели в другое. По достижении 18 лет Ибрагимова была определена в психоневрологический центр "Милосердие" в городе Буйнакск. У нее уже была другая фамилия", - рассказал сотрудник МВД.

По его словам, матери девушки, Рабат Ибрагимовой, которая все это время занималась поисками дочери, удалось установить ее местонахождение, однако из-за отсутствия документов, подтверждающих родство, она не могла вернуть дочь.

"Возникли чисто бюрократические проблемы, решить которые женщина не могла. Некоторое время назад она обратилась за содействием к руководству республики, и после этого был проведен анализ ДНК, подтвердивший родство Хавы и Рабат Ибрагимовой, а затем было принято соответствующее судебное решение. Женщина уже привезла свою дочь домой. Теперь она находится в своей семье", - рассказал сотрудник МВД.

Хаве Ибрагимовой после того, как она попала в приют в Дагестане, дали другую фамилию, и поэтому ее долго не удавалось найти, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве труда, занятости и социального развития Чечни.

"Но, даже когда она нашлась, матери понадобилось немало времени и сил, чтобы ее забрать", - заявил представитель министерства, также указав на то, что разрешению непростой ситуации способствовали власти Чечни.

Хава Ибрагимова обрела большую семью на родине, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из близких знакомых ее семьи в Грозном.

"Дочь и мать сразу узнали друг друга, несмотря на то, что не виделись 22 года. Теперь Хава дома, где у нее есть сводный брат и четыре сестры", - рассказала женщина.

В психоневрологический интернат "Милосердие" Хава Ибрагимова была переведена в 2018 году из дома-интерната "Забота", где она жила с 1999 года. А до этого она жила в республиканском Центре помощи семье и детям, где ей, в связи с отсутствием какой-либо информации о происхождении, оформили новые документы, дав другую фамилию, говорится в сообщении от 26 декабря на сайте дагестанского Минтруда. Дочь и мать официально воссоединились после более чем 20-летнего разрыва 25 декабря, указано в нем.

Как писал "Кавказский узел", с весны 2013 года в Чечне выдача генетических паспортов родственникам пропавших и похищенных в ходе военных действий. Генетические паспорта уже получили около 900 жителей Чечни. При этом достоверных данных о числе жителей Чечни, пропавших и похищенных в ходе военных действий в республике, до сих пор нет. В базе данных республиканского МВД числятся порядка трех тысяч человек, правозащитники говорят о более пяти тысячах пропавших.

источник: корреспонденты "Кавказского узла"