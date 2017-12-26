Михаил Саакашвили. Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

26 декабря 2017, 15:21

Саакашвили отказался давать показания украинским силовикам

Служба безопасности Украины объединила в одной повестке вызовы на разные следственные действия, объяснил сегодня свой отказ от допроса бывший президент Грузии. Он также сообщил о подготовке иска в Евросуд с требованием добиться компенсаций от силовиков за его задержание.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря Саакашвили пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины, но отказался заходить внутрь, сообщив, что согласен давать показания только следователям Службы безопасности Украины (СБУ).

Михаил Саакашвили подозревается по ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 УК Украины (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц). После задержания в Киеве 8 декабря он был помещен в изолятор, однако 11 декабря суд освободил политика из-под стражи.

Сегодня СБУ приняла ходатайство Саакашвили о переносе следственных действий "в связи с незаконным сочетанием отдельных следственных действий в один день и по одной повестке о вызове", написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Я с уважением отношусь к украинскому законодательству и при необходимости готов отвечать на запросы правоохранительных органов, предъявленные на законных основаниях. В прошлый раз прокуратура также была вынуждена удовлетворить мое ходатайство и передать дело в СБУ", - уточнил политик.

Михаилу Саакашвили поступили две повестки - о допросе и о взятии образцов голоса для экспертизы, но одновременное проведение этих следственных действий "незаконно", пояснил сегодня журналистам адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Присутствовавший при этом Саакашвили отметил, что явится для проведения следственных действий, "когда все будет сделано по закону". "Приду, если все будет по закону, если будут две повестки... они хотят образец моего голоса, то я им спою", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Саакашвили также рассказал сегодня журналистам, что готовит иск в ЕСПЧ с требованием компенсации за его "похищение" украинскими силовиками, уточняет "Украинская правда".

"Мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за нападение, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ и будем требовать компенсацию за похищение", - цитирует политика издание.

По итогам рассмотрения дела Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, либо депортация в третью страну, либо тюремное заключение на Украине, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"В Грузии адвокат Саакашвили заявляет о политической мотивации нового дела в отношении его клиента", "Адвокат Саакашвили получил за него постановление об обвинении в превышении полномочий", "Суд в Грузии решил начать рассмотрение дела Михаила Саакашвили 22 сентября".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2017, 02:23

27 декабря 2017, 01:24

  • Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь

    Руководство завода "Кавказкабель" обещает рабочим полностью выплатить зарплату за октябрь до конца года. На месте обанкротившегося предприятия собственник планирует открыть другое и перевести коллектив туда. Работники отнеслись к обещаниям с недоверием.

26 декабря 2017, 23:59

  • Александр Хуруджи сообщил о задержании брата

    Сергей Хуруджи, добивавшийся прекращения уголовного преследования, сегодня был доставлен к следователю, рассказал ростовский бизнесмен Александр Хуруджи, оправданный по делу о незаконном предпринимательстве и хищении денег у "МРСК Юга".

26 декабря 2017, 23:58

  • Защита рассказала о фальсификациях в деле Гезяль Байрамлы

    О фальсификациях в деле заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы свидетельствуют допущенные таможенниками ошибки и отсутствие видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

26 декабря 2017, 23:52

  • МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

    Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты