26 декабря 2017, 15:21

Саакашвили отказался давать показания украинским силовикам

Служба безопасности Украины объединила в одной повестке вызовы на разные следственные действия, объяснил сегодня свой отказ от допроса бывший президент Грузии. Он также сообщил о подготовке иска в Евросуд с требованием добиться компенсаций от силовиков за его задержание.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря Саакашвили пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины, но отказался заходить внутрь, сообщив, что согласен давать показания только следователям Службы безопасности Украины (СБУ).

Михаил Саакашвили подозревается по ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 УК Украины (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц). После задержания в Киеве 8 декабря он был помещен в изолятор, однако 11 декабря суд освободил политика из-под стражи.

Сегодня СБУ приняла ходатайство Саакашвили о переносе следственных действий "в связи с незаконным сочетанием отдельных следственных действий в один день и по одной повестке о вызове", написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Я с уважением отношусь к украинскому законодательству и при необходимости готов отвечать на запросы правоохранительных органов, предъявленные на законных основаниях. В прошлый раз прокуратура также была вынуждена удовлетворить мое ходатайство и передать дело в СБУ", - уточнил политик.

Михаилу Саакашвили поступили две повестки - о допросе и о взятии образцов голоса для экспертизы, но одновременное проведение этих следственных действий "незаконно", пояснил сегодня журналистам адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Присутствовавший при этом Саакашвили отметил, что явится для проведения следственных действий, "когда все будет сделано по закону". "Приду, если все будет по закону, если будут две повестки... они хотят образец моего голоса, то я им спою", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Саакашвили также рассказал сегодня журналистам, что готовит иск в ЕСПЧ с требованием компенсации за его "похищение" украинскими силовиками, уточняет "Украинская правда".

"Мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за нападение, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ и будем требовать компенсацию за похищение", - цитирует политика издание.

По итогам рассмотрения дела Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, либо депортация в третью страну, либо тюремное заключение на Украине, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".