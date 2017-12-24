24 декабря 2017, 16:45

Жители поселка в Кабардино-Балкарии остались без газа

Газоснабжение отключено в жилых домах и гостиницах поселка Терскол в Эльбрусском районе после аварии.

Сообщение об аварии на газопроводе поступило сегодня спасателям в 14.10 мск. "В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный ратрак повредил газопровод диаметром 25 мм", - сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Без газоснабжения остались шесть 16-квартирных домов, один 36-квартирный дом, семь частных домовладений, две гостиницы и одно кафе, сообщается сегодня на сайте ведомства.

По данным МЧС, на месте проводятся работы по восстановлению газопровода. Время окончания работ не уточняется.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 ноября более 3 тысяч жителей города Чегем Кабардино-Балкарии остались без газа из-за аварии на газопроводе. В тот же день подача газа была восстановлена.