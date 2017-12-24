24 декабря 2017, 08:30

Землетрясение произошло в Азербайджане

Подземные толчки магнитудой 4.0 зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло 23 декабря в 18.10 по местному времени в 138 километрах западнее Баку.

Эпицентр толчков находился на глубине 8 километров в точке с координатами 40.77 градуса северной широты и 48.35 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка находится в Исмаиллинском районе, примерно в 16 километрах от города Исмаиллы.