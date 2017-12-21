21 декабря 2017, 08:35

Трехлетняя дагестанская девочка возвращена с Ближнего Востока

Найденный в Ираке ребенок, чьи родители погибли, 20 декабря доставлен в Грозный и передан родным.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря власти Чечни сообщили, что в лагере беженцев в Мосуле обнаружены еще 13 женщин и 28 детей из России. Среди них трехлетняя двоюродная сестра ранее доставленных домой девочек из Дагестана, ее родители погибли "под американскими бомбами", уточнил Рамзан Кадыров.

Найденная в Ираке девочка из Дагестана, родители которой погибли, 20 декабря была доставлена самолетом в Грозный. Ей исполнилось три года 18 декабря, и в этот же день иракский суд выдал ей разрешение вернуться в Россию, сообщило вечером 20 декабря ТАСС.

"Я остался без двух сыновей, но мне вернули моих внучек", - поделился радостью дедушка ребенка. Он пояснил, что дочери старшего сына были возвращены домой в августе. "Сложно передать, что чувствую, я просто счастлив", - приводит его слова издание.

По данным издания, отец увез свою семью из Дагестана в мае 2015 года.

Сторонники радикальных организаций увозят в Сирию и Ирак свои семьи, так как не планируют возвращаться на родину, рассказал "Кавказскому узлу" бывший боевик, который разочаровался в идеях запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Малоизвестные сведения об этой организации и свидетельства человека, побывавшего в ее рядах, опубликованы "Кавказским узлом" в интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно".

Доставленная в Грозный девочка - первая из очередной группы россиян, которых планируется вывезти с Ближнего Востока в ближайшее время, уточнила 20 декабря на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

Отметим, что чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, предположили ранее жители Чечни.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* Организация признана террористической и запрещена в России судом.