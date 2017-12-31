31 декабря 2017, 19:39

Захоронение черепа Хаджи-Мурата отложено на 2018 год

Потомки Хаджи-Мурата, которые планировали до конца декабря решить вопрос с захоронением его черепа, пока не обращались в Кунсткамеру, где он хранится, сообщила 30 декабря сотрудница музея. Для захоронения черепа дагестанской стороне предстоит договориться с Азербайджаном, и это может стать поводом для эмоциональных обсуждений, предположили опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", проблемы, связанные с возвращением черепа Хаджи-Мурата из Кунсткамеры, планируется решить до конца 2017 года, заявили в ноябре прямые потомки наиба Шамиля и члены инициативной группы. Они высказали желание захоронить череп Хаджи-Мурата в его могиле, находящейся в Азербайджане.

Хаджи-Мурат – участник освободительной борьбы кавказских горцев. Он родился в дагестанском селе Хунзах. Был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между ними произошел разрыв. 23 ноября (5 декабря) 1851 года Хаджи-Мурат бежал в Чечню и перешел на сторону царского правительства, которое хотело воспользоваться популярностью Хаджи-Мурата среди горцев для привлечения их на свою сторону. Однако в апреле 1852 года Хаджи-Мурат из-за недоверия к русским бежал в горы и 23 апреля (5 мая) 1852 года был убит во время перестрелки близ города Нухи (ныне – город Шеки в Азербайджане), отмечается в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Потомки Хаджи-Мурата пока не обращались в Кунсткамеру по вопросу о перезахоронении черепа, сообщила 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Кунсткамеры Ирина Новикова.

"Судьба черепа находится в руках министерства культуры России. Они должны принять соответствующее решение. Родственники Хаджи-Мурата не обращались к нам", – сообщила она.

Ирина Новикова уточнила, что в 2017 году этот вопрос "уже не решится".

В захоронении черепа Хаджи-Мурата заинтересованы как его потомки, так и региональные власти

Историк, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН Макка Албогачиева сказала 20 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает идею захоронения черепа Хаджи-Мурата в Азербайджане.

"По мусульманской традиции, пока тело не будет захоронено, душа не успокоится. Эта традиция существует также в других религиях. В последние годы этот вопрос неоднократно поднимался. Это желание не только потомков Хаджи-Мурата, но и населения Дагестана. Это же очень известная личность и герой для кавказских народов. В захоронении черепа заинтересованы как прямые потомки Хаджи-Мурата, так и региональные власти", – сказала она.

По ее мнению, для реализации этой инициативы азербайджанской стороне надо договориться с дагестанской стороной.

"Азербайджанцы поступили очень достойно, когда похоронили тело Хаджи-Мурата. Тело было обезглавлено, оно находилось на территории Азербайджана, и было принято решение похоронить его. Это сейчас очень почитаемое место. Поэтому сторонам нужно договориться и довести дело до конца", – сказала Албогачиева.

При этом Макка Албогачиева отметила, что пока нет ясности, какое госучреждение должно заниматься этим вопросом.

"Я не знаю, на каком уровне, федеральном или региональном, решаются такие вопросы. В любом случае главы регионов должны поднять этот вопрос, а решение уже должны принять компетентные органы. Однозначно, череп должен быть возвращен. Тем более, что была реконструкция по черепу, все антропометрические данные с него взяты. Это будет вполне справедливо",– подчеркнула она.

Если вопрос о захоронении черепа станет практическим, возникнет спор, где он должен быть захоронен

Если вопрос о захоронении черепа начнут рассматривать на практике, то это станет поводом для начала эмоциональных обсуждений, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев.

"Я полагаю, что, если вопрос когда-нибудь станет практическим, возникнет, как минимум, спор по поводу того, где он должен быть похоронен, в Дагестане или за его пределами, а то и за пределами России. Нетрудно предвидеть, что спор этот будет весьма эмоциональным", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Силаева, Федеральное агентство научных исследований не будет торопиться с решением этого вопроса.

"Я бы не ожидал, что кто-то в Федеральном агентстве научных исследований, в ведении которого находится Кунсткамера, будет торопиться отреагировать на пожелания, высказанные по этому поводу Рамзаном Кадыровым или лицами, называющими себя родственниками Хаджи-Мурата", – сказал Силаев.

Могила Хаджи-Мурата не зарегистрирована как памятник истории и культуры

Могила Хаджи-Мурата находится на учете Государственной службы Азербайджана по защите, развитию и восстановлению культурного наследия. Однако захоронение не имеет статус памятника культуры, охраняемого государством.

"Могила Хаджи-Мурата находится на территории села Тангит Гахского района. Наши специалисты в ходе мониторинга взяли этот объект на учет. Однако он не зарегистрирован как памятник истории и культуры", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" заведующий сектором государственной службы Азербайджана по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Азербайджана Ариф Алиев.

По его словам, согласно законодательству с инициативой включения какого-либо объекта в реестр охраняемых государством памятников выступает Национальная академия наук Азербайджана. Она обращается в министерство культуры и туризма, которое со своей стороны ходатайствует перед кабинетом министров.

Что касается захоронения черепа Хаджи-Мурата вместе с его останками в Азербайджана, то Алиев сказал, что давать комментарии по данному вопросу не в его компетенции.

Представитель пресс-службы министерства культуры Интигам Гумбатов также воздержался от комментариев, сославшись на отсутствие у него информации.

Хаджи-Мурат стал символом отваги и несгибаемости

Жители Гахского района с уважением относятся к памяти Хаджи-Мурата, сказал корреспонденту "Кавказского узла" исследователь истории района, журналист Надир Зиядлы.

"Он стал символом отваги и несгибаемости, а его могила стала местом паломничества жителей окрестных сел", – сказал исследователь.

Однако, по его словам, историки не интересовались этим местом, пока случайно о ней не узнал известный азербайджанский археолог, ныне покойный Мамедали Гусейнов.

"В 50-годы как-то он шел по этим местам и встретил двух местных жителей, которые сказали, что идут на могилу деда Хаджи Мурта, чтобы отнести "незир" (пожертвование во исполнение желания). Археолога это заинтересовало, и он добился вскрытия могилы. В ней было обнаружены останки без головы. Кроме того, одна нога похороненного было короче другой. Последующие исследования подтвердили, что это место захоронения Хаджи-Мурата", – рассказал исследователь.

Голова Хаджи-Мурата в момент его смерти была отсечена неизвестным, а череп хранился в Военно-медицинской академии. В 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеру). Во время Кавказской войны российские военные "в благородных "естественнонаучных" целях препарировали черепа и отправляли в Кунсткамеру для науки и "воспитания юношества", заявил в интервью "Кавказскому узлу" сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Бобровников.

По словам Зиядлы, нынешний памятник на могиле Хаджи-Мурата установила в 1980-е годы внучка Хаджи-Мурата.

Исследователь считает, что захоронение черепа Хаджи-Мурата повысит у молодого поколения интерес к истории края и в то же время будет воспринято с одобрением представителями старших поколений.

Могила Хаджи-Мурата могла бы стать важной туристической достопримечательностью, считает краевед, автор ряда статей о Гахском районе для "Википедии" Натик Манташ.

"Это место посещают редкие туристы, которые знают о захоронении останков Хаджи-Мурата", – сказал Манташ корреспонденту "Кавказского узла".

"Гахский и Шекинский районы посещают в последние годы много туристов. Место могилы Хаджи-Мурата находится немного в стороне от автомобильной дороги, на стыке Гахского и Шекинского районов, примерно равноудаленно от одноименных райцентров. Если включить этот памятник в список туристических достопримечательностей, то наверняка оно будет пользоваться популярностью как ввиду исторической личности Хаджи-Мурата, так и в связи с тем, что он является героем произведения Льва Толстого", – отметил Манташ, работающий преподавателем географии в Гахском профессиональном лицее.

В Азербайджане с уважением и интересом относятся к истории Кавказской войны

В наши дни героизация истории Кавказской войны усилилась, сказал корреспонденту "Кавказского узла" уроженец Гахского района, автор блога на "Кавказском узле" Кямал Али.

"В Гахском, Белоканском и Загатальском районах Азербайджана всегда, включая даже советское время, традиционно с уважением и интересом относились к истории Кавказской войны и ее героям – шейху Шамилю, его имаму Хаджи-Мурату и ближайшему сподвижнику солтану Даниилу Илисуйскому (Илису – село в Гахском районе Азербайджана, до перехода региона под власть царской России было столицей Илисуйкого султаната – прим. "Кавказского узла"). В наши дни героизация истории Кавказской войны усилилась... Исторические телепередачи о событиях Кавказской войны, с неизменным сопереживанием кавказцам, демонстрируются на государственном и частных азербайджанских телеканалах, кратко история Кавказской войны отражена в учебниках истории азербайджанской школы, информация и памятники старины, повествующие о событиях XVIII-XİX веков в контексте борьбы кавказцев против Российской империи, выставлены в местах посещения туристов и охраняются государством", – заявил блогер.

Он напомнил, что при правительстве Народного фронта в Загатале был установлен памятник Шамилю.

"Его имя носит одна из улиц в самом центре Баку. В этом свете новость о намерении родных Хаджи-Мурата похоронить его череп вместе с останками близ автомобильной дороги Баку-Гах-Загатала-Балакен одобряется местными жителями. Было бы лучше, если бы к реализации этого намерения подключилось государство в лице министерства культуры и туризма Азербайджана, которое пока не проявляло интереса к происходящему", – отметил Кямал Али.

Автор: Фаик Меджид, Гор Алексанян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"