Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

13 августа 2024, 17:06

Краснодарские силовики задержали активиста за расклейку стикеров

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Житель Краснодара Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров "Другой России Э.В.Лимонова", силовики усмотрели в его действиях демонстрацию экстремистской символики. 

Краснодарец Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров с символикой "Другой России Э.В. Лимонова". По предварительной информации, ему собираются вменить статью 20.3 КоАП "Демонстрация экстремистской символики". Задержанный доставлен в отдел полиции Центрального округа Краснодара, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре признал члена избиркома Руслана Хубаева, обнаружившего вброс бюллетеней на избирательном участке, виновным в неуважении к власти и публичном демонстрировании экстремистской символики, обязав выплатить штраф в 67 тысяч рублей. Первое административное дело против него возбудили из-за расклейки листовок, а второе - из-за символики "Другой России Э. В. Лимонова". Ее суд счел схожей с эмблемой Национал-большевистской партии**.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Листовки с Навальным дали повод силовикам обвинить супругов из Краснодара в экстремизме", "Суд арестовал краснодарскую скрипачку за лозунг в поддержку Украины", "Полиция добилась наказания для краснодарца за публикацию с радужным флагом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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