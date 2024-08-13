Краснодарские силовики задержали активиста за расклейку стикеров

13 августа 2024, 17:06

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Житель Краснодара Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров "Другой России Э.В.Лимонова", силовики усмотрели в его действиях демонстрацию экстремистской символики.

Краснодарец Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров с символикой "Другой России Э.В. Лимонова". По предварительной информации, ему собираются вменить статью 20.3 КоАП "Демонстрация экстремистской символики". Задержанный доставлен в отдел полиции Центрального округа Краснодара, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре признал члена избиркома Руслана Хубаева, обнаружившего вброс бюллетеней на избирательном участке, виновным в неуважении к власти и публичном демонстрировании экстремистской символики, обязав выплатить штраф в 67 тысяч рублей. Первое административное дело против него возбудили из-за расклейки листовок, а второе - из-за символики "Другой России Э. В. Лимонова". Ее суд счел схожей с эмблемой Национал-большевистской партии**.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда.

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