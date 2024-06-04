Зумеры: новое поколение протестующих в Грузии

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Со второй попытки грузинский парламент принял так называемый закон об иноагентах, преодолев и президентское вето. Около двух месяцев шли масштабные протесты, ядро которых составили студенты и старшеклассники. Чем характеризуется поколение, обозначаемое буквой Z, что их объединяет, и почему они протестуют, - разбирались журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации "Как поколение Z оказалось в авангарде грузинских протестов? Репортаж из Тбилиси", размещенной сегодня на JAMnews

Как поколение Z оказалось в авангарде грузинских протестов? Репортаж из Тбилиси

28 мая в парламенте Грузии большинством голосов было преодолено президентское вето, наложенное на закон об иностранных агентах. 1 Первые ряды митингующих - это совсем молодые люди или поколение Gen Z, как их называют. К большому удивлению своих родителей, учителей, дедушек и бабушек они оказались не только заинтересованы в политических процессах, но и показали удивительную готовность бороться, сомоорганизоваться и отстаивать европейское будущее Грузии. JAMnews расскажет, как "дети" оказались во главе протестов.

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Утро 28 мая. В Тбилиси сыро и пасмурно. Весь май шли дожди, и стояла необычная для этого сезона прохлада.

К зданию парламента уже с 10.00 начали подходить активисты. Закутанные во флаги Грузии и Евросоюза, с вувузелами и свистками, написанными вручную постерами, с разноцветными дождевиками. Они шли группами и по отдельности.

"Я вообще ночью не смогла уснуть. Неужели они сделают это? Как так можно, просто взять и продать будущее своей страны?" - говорила 23 летняя Анна Двали, студентка факультета социологии Тбилисского государственного университета еще утром, до того как парламент единогласно преодолел президентское вето.

Уже несколько недель Анна и ее однокурсники не посещают занятия – их делом стало участие в митингах.

"Мои родители были участниками исторических протестов в 1989 году, когда Грузия боролась за свою независимость. Они рассказывали про 9 апреля, про газ и дубинки. Я слушала эти рассказы, как какие-то доисторические хроники. Не могла даже и представить, что спустя столько лет мне тоже придется отстаивать независимость моей страны", - говорит Анна.

Поколение Z, кто они?

Как говорит научная литература, это люди, родившиеся примерно в период с 1995 по 2012 год (диапазоны у разных авторов различаются). Поколением Z, сокращенно Gen Z, их впервые назвали американские теоретики Нил Хоув (Neil Howe) и Уильям Штраус (William Strauss) в книге Generations, вышедшей в 1991 году.

Социолог, доцент Государственного университета Илии, Мариам Далакишвили объясняет, что под поколением подразумевается не только возраст, но и общая социальная, культурная и историческая среда, в которой растет та или иная группа людей.

"Их объединяет общий опыт, связанный с темпами перемен. Что делает поколение поколением, так это общий опыт, полученный и накопленный в процессе воспитания и взросления".

По ее словам, анализируя поколение Z, важно также учитывать местный контекст. В случае с Грузией это поколение, которое выросло в мирной среде. В отличает от их предшественников, у них нет опыта темных и голодных девяностых, войн и разрухи.

"Поколение Z свободно от многих травм, которые испытали, например, их прямые предшественники - миллениалы. В отличие от них, они выросли в безопасной среде. Следовательно, этот опыт делает их более смелыми, игривыми и "упрямыми"

Впервые об этом поколении, как об интересном социальном феномене, заговорили год назад, когда грузинское правительство впервые инициировало закон об иноагентах.

Это было воспринято как сигнал отхода Грузии от европейского пути, и на улицы Тбилиси вышли десятки тысяч людей – среди них много молодежи.

Для Грузии уличные протесты - это привычное дело. За 33 года независимости на главной площади страны были сотни протестов, перманентных митингов и революций, но протесты 2023 года стали чем-то совершенно новым по содержанию и форме.

Молодые люди не разбегались, когда спецназ применял слезоточивый газ, перцовые баллончики и водометы. Вместо этого они вооружились и вернулись со специальными очками, респираторами, перчатками, шлемами и физиологическим раствором для промывания глаз, если туда попал слезоточивый газ.

Они танцевали под звуки сирен и стояли перед отрядом специального назначения. В этой игровой форме молодые люди в прошлом году не избежали даже поджога полицейской машины и разбили несколько окон в здании парламента.

А девочка в красных спортивных брюках, которая ловко танцевала под струей водомета, стала одним из главных символов протеста. Именно тогда Грузия близко узнала свое новое поколение – как очень смелое и несгибаемое.

"Они придали протесту новую форму", - говорит Мариам Далакишвили, - Мы, миллениалы, повели бы себя более осторожно, если бы на нас направили струю воды, исходя из наших травм. А поколение Z прыгает и начинает с этим играть".

Такая же история и в этом году. Поколение Z опять стоит на улице, вооружившись очками, противогазами и физиологическим раствором. Эта атрибутика стала своеобразным символом уличного протеста, к которому в этом году из-за дождливой весны добавились еще и разноцветные дождевики.

В отличие от прошлого года, протест в 2024 году стал намного масштабнее, вышел за пределы улицы и распространился на аудитории. Большинство студентов большинства вузов бастуют, пока "Грузинская мечта" не отменит закон об иноагентах.

"Это поколение, у которого нет авторитетов, чьим указаниям они бы подчинялись без слов, — говорит социолог Иаго Качкачишвили. — Они признают только горизонтальные, равные отношения и дерзко и смело требуют того, что принадлежит им по закону".

"Источником информации для них являются не только взрослые или люди, стоящие над ними во власти. Это цифровое поколение, которое родилось в век технологий и умеет получать информацию самостоятельно", — говорит Далакишвили.

Цифровые граждане в разноцветных дождевиках

70-летняя Марина Кванчилашвили уже более 30 лет преподает математику в 53-й публичной школе. Через нее прошло и поколение X (1965-1980) и миллениалы (1981-1996), а теперь и поколение Z.

"Каждое поколение имеет свои особенности, и всегда каждое новое поколение привносит свою новизну"

Поколение Z характеризуется Мариной Кванчилашвили "как исключительно смышленое поколение". "Все делается очень быстро. Например, они хотят поехать на экскурсию. Раньше нужно было созвать родительское собрание, потом они должны были узнать об автобусе, потом им нужно было купить еду. Сейчас дети решают отправиться на экскурсию, и за полчаса все готово: место выбрано, автобус забронирован, питание обеспечено. Они очень целеустремленные и легко все решают".

По ее словам, это поколение очень теплое, преданное и любящее в общении.

"А еще они большие любители порядка. Они не дерутся друг с другом, не нарушают правила, не опаздывают на занятия в отличие от предшественников… Если я несколько раз подряд вызову когo-то к доске, мне прямо скажут – почему вы ко мне пристали? Они считают всех равными, и если им что-то не нравится, они должны это высказать".

По мнению Марины Кванчилашвили, "противиться и запрещать что-то для Gen Z нет смысла".

"Восьмиклассник вам точно скажет, в каком университете он будет получать степень бакалавра, потом в какой стране будет подавать документы в магистратуру и когда вернется. У них есть свой план – они хотят учиться в Европе, и в этом плане никто не должен им противодействовать".

"Даитовэ"

Целеустремленность нового поколения выразилась и в уличных протестах. Уже больше месяца, параллельно с большими митингами, маленькие группы перекрывают проспект Руставели и маршируют по разным районам города.

Из-за них протест расплылся по всему городу. Например, если вы живете в спальном районе города, перед вашими окнами вдруг может пройти акция с сотнями митингующих, которые скандируют: "Сакартвело", "Ара русул канонс", дуют в свистки и кричат. Этот процесс в Gen Z называют "разбудить спящих".

Главное место для самоорганизации - это группа под названием "Даитове" (Оставь у себя) в социальных сетях. Она была создана в апреле, сразу же после начала протестов, и сегодня насчитывает более 190 тысяч человек.

Изначально группа была создана для помощи людям из регионов, которые хотели приехать на митинги в Тбилиси. Здесь им предлагали ночлег, а также оплатить проезд, организовать транспорт, питание. Нашлись и такие, кто готовы были оплатить даже несколько автобусов.

В группе можно прочитать много трогательных постов о том, как чья-то бабушка испекла митингующим хачапури, которые будут раздаваться на акции, или пост благодарности таксисту, который бесплатно довез до акции, и волонтерам, которые раздают маски и физраствор.

Арестованные и судимые

По статистике МВД, с 15 апреля арестовано более 200 человек, участвовавших в акциях. Для многих представителей поколения Gen Z это первое столкновение с законом.

Одна из них - 24 летняя актриса Наталия Кипшидзе. 28 мая судья оштрафовал Кипшидзе на 500 лари (примерно 180 долларов). Правоохранители вменили ей незаконное перекрытие дороги перед парламентом 24 апреля.

Первый шок для Наталии был, когда ей позвонили и пригласили на допрос. В суд она пришла вместе с матерью и отцом. "Моя мама даже очень нарядно оделась, не каждый же день бывает суд над твоей дочерью", - смеется Наталия.

Она из популярной актерской семьи – ее дед и отец, актеры Зураб и Гиоргий Кипшидзе, давние сторонники властей, которые поддерживали "Грузинскую мечту" на всех предыдущих выборах. Они поддержали "Мечту" и тогда, когда она инициировала закон об иноагентах, но суд над дочерью стал поворотным моментом:

"Вы что, совсем с ума сошли? Вы вызвали в суд Наталию за то, что она участвовала в митинге? Зачем вам такой закон, за который вы будете травить и судить детей", - заявил отец Наталии Гиоргий Кипшидзе в своем видеообращении.

Борьба отцов и сыновей

24-летняя Софо уже второй год стоит на акциях против иноагентов и за это время так и не смогла переубедить своего отца, который поддерживает курс правительства.

Каждое утро Софо сначала читает новости телеканалов "Имеди" и POSTV, чтобы послушать текущие нарративы правительства и быть готовой ответить, когда ей позвонит отец.

"Долгое время я старалась не говорить с ним на эту тему. Смысла нет. Он так злится, что не дает мне договорить. Он классическая жертва проправительственных телеканалов, слово в слово повторяет то, что от них слышит".

"Проправительственные медиа публикуют видео, вырванные из контекста, называют нас "насильственной группой", которая управляется "Национальным движением" [бывшая правящяя партия, партия Саакашвили]. Мой отец слушает все это и разговаривает со мной этими месседжами".

Софо говорит, что старалась объяснить отцу, что и для его будущего она стоит на демонстрациях.

"Я люблю своего отца. И хочу, чтобы у моих родителей была достойная старость, такая как у людей в Европе, а не в России"

Софо говорит, что внимательно прочитала законопроект об иноагентах, также читала о том, что этот закон принес России, говорила со знакомыми юристами.

"Разве любовь к Грузии это только любовь к территории и грузинскому танцу?" Любовь к Грузии – это любовь людей и желание, чтобы они жили в хорошей стране. Я видела, как живут старики в Европе, и вижу, как живет грузинский пенсионер. Я не хочу оставлять поколение наших родителей позади и борюсь за это".

"Насильственная группировка"

"Насильственной группой Gen Z" молодое поколение назвал сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта" и проправительственные СМИ активно пытаются "очернить" молодежь, участвующую в сопротивлении, и связать ее с предыдущей властью.

"Ответственность лежит на всех субъектах, которые целый год романтизировали насилие и называли членов агрессивных молодежных группировок, связанных с "Национальным движением", искренними молодыми людьми. Это молодежные организации, в том числе "Джензи", которые объединяют около 200 агрессивных молодых людей. Я призываю всех граждан дистанцироваться от насильственных действий этих группировок, которые полностью продиктованы узкопартийными и антигосударственными мотивами", - заявил Кобахидзе.

Социолог Иаго Качкачишвили считает, что сегодня молодое поколение ментально обогнало старшее поколение, и теперь молодежь создает культурные образцы, которые должно перенять старшее поколение, а не наоборот.

"Это поколение живет в сфере цифровых технологий. Они имеют мгновенный доступ к информации. Соответственно, быстро организуют коллективные практики, такие как собрания, митинги и т.д. В то же время это образованное поколение. Они прекрасно знают, что происходит в мире, а также знают Важу-Пшавелу [грузинский поэт и писатель]. Они любят свою страну, но они не националисты. Если предыдущие поколения привыкли к определенному трепету по отношению к старшему, у поколения Z этого нет. Они уважают за заслуги, а не за возраст".

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