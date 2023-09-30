Арцах без армян: каким будет Карабах после войны

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19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей, составивший уже около 100 тысяч человек. Почему не вмешалась Армения, каким будет Карабах после войны и уйдет ли Россия из региона попытались разобраться журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации «Баку победил, армяне покидают НК. Чего еще ждать? Мнения всех сторон конфликта», размещенной сегодня на JAMnews.

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Случилось то, чего так опасались в Армении и так хотели в Азербайджане. Нагорный Карабах 10 месяцев продержался в условиях тотальной блокады, но подвергся новой военной атаке со стороны Баку и не выстоял. Власти Армении воздержались от военного вмешательства. В итоге, однодневная война закончилась разоружением местной Армии обороны, начался массовый исход из Нагорного Карабаха армянского населения.

Почему Ереван не вмешался?

После начала так называемой «контртеррористической операции» Азербайджана министерство обороны Армении, МИД и аппарат премьер-министра упорно хранили молчание. В социальных сетях даже началась волна негодования. Одновременно появились предположения, что, возможно, руководство Армении решится на военное вмешательство. Однако, в обращении премьер-министра Никола Пашиняна, по сути, прозвучали ответы на витающие в воздухе вопросы:

«Попытки втянуть Армению в военную эскалацию неприемлемы, мы будем управлять этим процессом. Как бы мы ни понимали в этой ситуации переживания и иные эмоциональные проблемы. Но мы не должны позволять некоторым внешним и внутренним силам ставить под удар государственность Армении».

Таким образом, премьер Армении сразу дал понять, что, несмотря на патовую ситуацию, официальный Ереван не придет на помощь армии непризнанной НКР. Уже тогда стало ясно, что падение Карабаха – дело нескольких часов или дней. Все так и случилось.

Могла ли армянская армия войти в Нагорный Карабах? Политолог Рубен Меграбян полагает, что нет, поскольку в этом случае под ударом могла оказаться сама Армения:

«Армения не принимала в этом участия, потому что оно означало бы, что Армения выставляется стороной, которая совершает посягательство на территорию соседнего государства. Во всяком случае, Алиев так бы представил действия Армении. Плюс к этому он оставил бы за собой право оказать военное воздействие непосредственно на территорию самой Армении. Как мы знаем, соотношение сил таково, что, кроме ущерба, это Армении ничего не может принести».

Армения действительно не имеет сейчас ресурсов для ведения полномасштабной войны, соглашается бывший посол Армении в Канаде Ара Папян. Но в этом виноваты сами армянские власти, так как провалили реформу армии после войны 2020 года, уверен дипломат.

«Никол Пашинян лично виновен в этой ситуации, потому что он высказывался в таком духе, что Азербайджан рассматривал Нагорный Карабах как свое внутреннее дело. Он ничего не сделал практически и для переориентации страны в сторону Запада», - заметил Папян.

Каким будет Карабах после войны?

Останется ли в Карабахе армянское население? Ответ на этот вопрос с каждым днем проясняется все больше. Через два дня после прекращения боевых действий, Азербайджан позволил ввезти в республику топливо и одновременно открыл Лачинский коридор. Правда, только в сторону Армении. И за первые три дня родину покинули порядка 40 тысяч армян. К вечеру 29 сентября более 98 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. И это при том, что до недавних событий здесь проживало порядка 120 тысяч человек.

Доктор политологии Стэнфордского университета Артур Хачикян не видит какой-либо перспективы, чтобы в Нагорном Карабахе остался хоть один армянин:

«Мне сложно представить, как после таких зверств, убийств, издевательств, насилия над гражданским населением, как после всего этого там останутся армяне. Это ведь делалось именно для запугивания населения».

Однако Ара Папян полагает, что в Нагорном Карабахе все же может остаться небольшое армянское население. Высказывает предположение, что российская сторона, по крайней мере, попытается добиться сохранения какого-то числа людей – для оправдания своего присутствия в Нагорном Карабахе:

«Руководство России надеется, что в Карабахе останется как минимум 10 тысяч армян. Это в интересах Азербайджана тоже. Азербайджан должен показать всему миру, что интеграция идет, что никаких проблем нет. Этих людей будут заставлять высказываться в поддержку Азербайджана, благодарить эту страну. То есть какое-то число, в итоге, останется. Через полтора года Баку и Москва могут договориться, что миротворцы останутся на небольшой территории, где будет располагаться российская база».

Антироссийские настроения в Армении

Никогда раньше в Армении не было такой волны антироссийских настроений. Периодически открыто звучит критика позиции России и бездействия миротворческого контингента, дислоцированного в НК, со стороны властей Армении. В Ереване, у российского посольства, периодически проходят акции протеста простых жителей, скандирующих «Россия – враг». Среди традиционно пророссийски настроенных армян НК наблюдается тотальное разочарование. Но, несмотря на все это, официальная Москва продолжает говорить о «союзнических отношениях» с Арменией.

«Армения остается нашим союзником, близким государством. Армения – это близкий для нас народ. Вы знаете, что в нашей стране живет больше армян, чем в самой Армении, значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с Пашиняном в том числе, и продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне», - так прокомментировал последние развития отношений между Ереваном и Москвой пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Уйдет ли Россия из Армении и Карабаха?

Параллельно из Армении звучат заявления о том, что «миротворческая миссия не обеспечила безопасность жителей Нагорного Карабаха, в результате чего сейчас происходит массовая эвакуация людей». Из России всю вину возлагают на власти Армении. Объявляют, что именно премьер-министр Армении подписал в Праге документ о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию НК.

Приводя этот аргумент, российские официальные лица и эксперты считают спор исчерпанным. В то время, как сам Путин задолго до пражской договоренности дважды публично заявлял, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана .

В любом случае, отношения союзников переживают колоссальный и, пожалуй, небывалый кризис. Пашинян фактически открыто обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны – в связи с акциями протеста в Ереване с требованием его отставки. А в армянском обществе, вслед за экспертными кругами, участились разговоры о необходимости выхода Армении из российского военного блока ОДКБ.

Уйдет ли Россия из Армении и Карабаха? Многое в этом вопросе будет зависеть от украинского кризиса, считает политолог Артур Хачикян:

«После холодной войны у мира был шанс построить единую архитектуру безопасности. Но этого не случилось. И мы сейчас стоим на пороге, возможно, нескольких региональных конфликтов. И на этом фоне на этническую чистку 120 тысяч [в Нагорном Карабахе] все стороны смотрят с безразличием».

Что будет с Карабахом и карабахскими армянами?

На вопрос, что будет с Карабахом в самом ближайшем будущем армянские политики не отвечают. Причем ни действующая власть, ни оппозиция. На улицах Еревана, где уже порядка двух недель проходят акции протеста, тема Нагорного Карабах является главной. Однако, что собирается предпринять оппозиция в случае прихода к власти по части Нагорного Карабаха, не объявляется и остается неясным.

Бывший депутат парламента Армении, член Республиканской партии Эдуард Шармазанов фактически говорит о том, что «Арцах уже потерян», и теперь нужно думать о том, как бы не потерять Армению:

«Пришло время действий для государственно настроенных граждан страны. От нас зависит, будет ли Армения независимой или превратится в турецкий вилайет. Вы сейчас все говорите об Арцахе, но под опасностью находится не только Арцах. Под опасностью находится независимость, суверенитет и безопасность Армении».

Пока оппозиция старается добиться смены власти уличной борьбой, а партия Пашиняна отстоять эту самую власть, на юге Армении стремительно растет число переселенцев из Карабаха. Правительству приходится решать вопросы со снабжением и обеспечением жильем десятков тысяч людей.

О решении оказать финансовую помощь Еревану уже заявили Брюссель, Париж и Вашингтон. Но ответственность за прибывающих всей тяжестью ложится на действующее правительство.

Опрошенные на улицах Еревана люди говорят:

«Власти обязаны сделать все, чтобы достойно принять всех наших соотечественников», - думает житель столицы Армении.

«И государство, и люди обязаны хорошо принять карабахцев. В конце концов, это армяне, с армянскими паспортами. А государство обязано защищать своих граждан», - считает ереванец.



«Разумеется, люди сейчас, мягко говоря, напряжены. Они прошли через такое. Но мы все равно должны принять всех с распростертыми объятиями», - уверена горожанка.



"Мы выедем в Армению – в полную неизвестность"

Что же говорят о сложившейся ситуации сами карабахцы? Двое из них поделились своими историями, рассказали о пережитых днях и планами на будущее.

Аршалуйс Арутюнян, жительница Степанакерта

Связь и хлеб

«Здание правительства – одно из нескольких мест в Степанакерте, где есть возможность зарядить телефон. Я здесь с раннего утра – уже более 7 часов, с тремя телефонами членов нашей семьи и старушки-соседки.

Здесь очень много людей. Это большая удача, что мне удалось найти пустую розетку. У многих телефоны старые и быстро теряют зарядку, значит ходить заряжать приходится каждый день. Еще заряжаю лампу для детской комнаты.

БЭК: Пока готовился материал, поступила информация о том, что Азербайджан нарушил работу оператора связи Karabakh Telecom, фактически оставив жителей НК без сотовой связи. Азербайджанцы разрушили 50-метровый крест рядом со Степанакертом, который выполнял также функцию вышки сотовой связи. Теперь армяне, покинувшие Нагорный Карабах, потеряли связь с родными, ожидающими своей очереди на выезд.

Мы говорили с Аршалуйс до того, как прервалась связь.

К сожалению, power bank сегодня не получится зарядить, потому что надо идти в город искать хлеб. С утра сообщили, что хлеб сегодня можно купить только в двух местах, но друзья предупредили, что уже только в одном. Страшно подумать, какая там очередь, но мы уже неделю без хлеба – придется стоять.

Связь и хлеб – это самое необходимое для нас сейчас. Разумеется, еще нужно добиться, чтобы все арцахцы могли выехать в Армению. Но будет ли это делать местная власть – большой вопрос. Ведь русским нужно наше присутствие, чтобы продолжать держать здесь свои войска, а власти Арцаха вряд ли пойдут против интересов России. Мы все – заложники».

Сосуществование с азербайджанцами – из области фантастики

«Мы приняли однозначное решение уехать, как бы ни было тяжело покидать родной край. На данном этапе совместное сосуществование армян и азербайджанцев, тем более в составе государства Азербайджан, невозможно.

Смешно и противно слышать выступления различных представителей центров силы, когда они выражают удовлетворение от скорого разрешения карабахского конфликта и наступления эпохи мира между нашими народами.

Если бы они действительно хотели содействовать армяно-азербайджанскому примирению, то пошли бы совсем другим путем. Это очень долгая и трудная дорога, должны смениться поколения, должна появиться демократическая власть, которая переключится с армянофобии на конструктивный человеческий диалог.

Но сейчас это из области фантастики, и мы имеем очередной геноцид, а не желание «помириться». Причем геноцид сопровождается нескрываемой армяноненавистнической риторикой, намерением подавить и самоутвердиться, отомстить за поражение в первой карабахской войне, которую они сами, собственно, и развязали.

И потом нетрудно представить некоторые аспекты жизни армян под началом Азербайджана. Например, в школе детям будут вдалбливать, что все армянские культурно-исторические памятники, церкви на территории Карабаха на самом деле албанские. А в рамках курса новейшей истории нашим детям придется осуждать «армянский сепаратизм» и славить азербайджанского аскера-победителя.

Уже не говорю о том, что юноши-армяне наряду со всеми гражданами этого государства пойдут в армию, и при очередном военном конфликте с Арменией они будут обязаны исполнять соответствующие приказы.

Можно еще понять, когда одинокие старики говорят о том, чтобы остаться и умереть на своей земле. Но молодым и детям здесь жизни не будет».

Главное – выбраться живыми

«Мы выедем в Армению – в полную неизвестность. Попробуем снять дом где-то в пригороде Еревана, нас будет несколько семей, чтобы облегчить бремя арендной платы. Пожалуй, это единственное, что можно представить себе в ближайшем будущем. Больше ничего планировать не можем, не знаем, что будет. Главное – выбраться живыми.

Марут Ванян, журналист из Степанакерта

Старые привычки в новых реалиях

«Я уже в Горисе. Война, которую Азербайджан начал 19 сентября, а следом и трагический случай на складе топлива заставили позабыть о 10-месячной блокаде в Карабахе. Взрыв резервуаров топлива оставил более тяжкий отпечаток, чем взрывы снарядов, звуки от которых до сих пор звенят в ушах.

Впервые за десять месяцев я искупался под душем, в блокаду нагревали воду, подстраивались под график света. Это, конечно, не смыло все тяготы и бремя, но было какое-то странное ощущение комфорта».

Хаос на дороге

«В дорогу из Степанакерта мы с собой особо ничего не взяли, думали, через несколько часов будем в Горисе. В машине был только шоколад. Меня угостили, а я вообще никогда не любил сладкое.

Дорога была очень длинная: два метра едешь – два часа ждешь, еще два метра едешь – еще два часа ждешь. 25 часов мы были в дороге в этой стрессовой ситуации.

Эта колонна машин в четыре ряда начиналась, без всяких преувеличений, от церкви в Степанакерте до самого моста Хакари и дальше – более 60 км. Между легковыми машинами – грузовики, иногда еще и привязанные к ним неисправные машины, тракторы. Дети плачут, люди голодные, холодные. Вместе с тем, никто просто не знают, что ждет впереди. Проедешь мост или нет, что будет на КПП, где будешь спать?

Вдруг рядом кто-то получает сообщение о детях, которые стали жертвами взрыва склада топлива. Кому-то не хотят говорить правду, и он до конца не верит, что произошла жуткая трагедия. А кто-то во всем этом хаосе решает возвращаться. И ты настолько уставший, когда прошел через весь этот ад, сутками не спал, засыпаешь в машине. И впечатление, что видишь кошмарный сон, но открываешь глаза – и оказывается, это реальность».

Хлеб без очереди и блестящие фантики конфет

«Приехали в Горис. Первое, что увидели глаза, была пекарня. Представляете, 5-6 женщин пекут хлеб, а за хлебом нет очереди. В последнее время в Степанакерте вообще не было хлеба. Что-то вроде хлеба, о который зубы можно сломать, в редких местах продавали, и пожилые люди жаловались, что у них протез, такой хлеб невозможно есть.

В супермаркете Гориса глаза загорелись, когда увидел мыло на полочках. Никогда не любил шоколад, но блестящие фантики конфет заворожили меня, обрадовался, как ребенок.

В Степанакерте меня часто из разных международных медиа просили снять магазины. Я так много снимал эти пустые полки, что другого супермаркета я себе уже не представлял.

Однажды священник Степанакертской церкви откуда-то нашел горстку конфет и раздал их детям. Надо было видеть их счастливые глаза».

Квартиру оставил, но ключи забрал

«В Горисской гостинице дверь номера хотел открыть ключом от своей квартиры. Ключи достал по привычке. Квартиру оставил, но ключи забрал.

Сейчас все события происходят так динамично, что не успеваешь ни о чем думать. Пройдет некоторое время, и мы начнем осознавать, что с нами произошло. Только сейчас я начинаю понимать переживания наших армян из диаспоры. До этого я удивлялся, почему они все время мучаются? Вроде живут себе в Парижах и Глендейлах, и все у них есть».

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