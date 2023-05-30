«Мы боимся»: как в Азербайджане замалчивают проблему насилия над детьми

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Реакция общества на случаи насилия над детьми в Азербайджане все слабее, а рекция чиновников все невразумительнее. Журналисты Meydan TV собрали информацию по двум таким случаям с разницей в 4 года. Они поговорили с социологами, психологами и людьми на улицах Баку, пытаясь разобраться почему это происходит.

Материал подготовлен на основе публикации «Никто не хочет лишней головной боли», размещенной сегодня на Meydan.TV

«Никто не хочет лишней головной боли»

Почему общество в Азербайджане предпочитает возлагать ответственность на всех, кроме государства

В начале мая в азербайджанском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором тренер жестоко избивает 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Произошел инцидент в спортивном зале одной из государственных средних образовательных школ города Сумгаит во время тренировки по дзюдо.

Первичное расследование показало, что 7-летний Фарид Бакаров скончался от травм, нанесенных ему тренером Мехманом Халиловым.

В Сумгаитском медицинском центре, куда был доставлен ребенок, сообщили, что состояние ребенка на момент поступления в больницу было очень тяжелым. Он скончался через час после госпитализации. При вскрытии тела выяснилось, что причиной смерти стали неуточненная травма головы, неуточненная кома, сердечно-сосудистая недостаточность и дыхательная недостаточность.

В социальных сетях было опубликовано видео с установленных в спортзале камер, запечатлевших процесс тренировки. На этих кадрах видно, что тренер проявляет по отношению к ребенку агрессию, тянет его за волосы, заставляя оставаться на ногах, применяет физическое насилие.

Критиковать систему опасно

Распространившиеся кадры, которые, казалось бы, должны были всколыхнуть широкую общественность, всего лишь вызвали бурную дискуссию в соцсетях.

Реакция пользователей соцсетей на это видео была неоднозначной.

В постах и комментариях люди осуждали не только тренера, но также и мать ребенка. Предметом обсуждения стало то, что тренер имеет психологические проблемы и употребляет наркотики; что мать мальчика в разводе; что она вела себя неискренне, что она не плакала; что, несмотря на смерть сына, она продолжает носить длинные ногти. Кто-то предположил, что мать с тренером находились в личных отношениях.

А вот к соответствующим государственным структурам и официальным лицам у общества никаких вопросов не возникло. Никто не поинтересовался: «А кто, собственно, несет ответственность за безопасность детей в спортивных залах?»

Социолог Санубар Гейдарова связывает это с тем, что авторитарный режим управляет людьми, держа их в постоянном страхе:

«Мы, в самом деле, пребываем в страхе, боимся. Этот страх словно впитался во все наше общество. Критиковать систему опасно, страшно, поэтому никто не хочет задавать «неудобные» вопросы. [Люди] Привыкли находить маленького, безобидного козла отпущения и критиковать его. А с самой системы никто не спрашивает».

Психолог Вафа Акбар придерживается такого же мнения. Она говорит, что, когда люди не находят в себе сил принять и высказать истину, они начинают обсуждать домыслы.

«Пока мы будем игнорировать истину, число такого рода преступлений будет расти. Какой образ жизни вела мать ребенка, какие у нее ногти, разведена ли она? Это не имеет к происшедшему никакого отношения. Есть такая поговорка: «У кого не хватает сил на осла, бьет по седлу». То есть люди, желая отстраниться от истины, сбежать от реальности, которую не могут принять, предпочитают сосредоточить свое внимание на незначительных деталях. Потому что не могут возложить ответственность на ответственных лиц, боятся их».

«А что может сделать общество?»

Meydan TV также провел опрос на улицах города Баку, поинтересовавшись их реакцией на случившееся и спросив, кого они считают ответственным за это.

Вот некоторые из полученных нами ответов:

«За это должны отвечать организации, назначившие того тренера. Они должны были проверить: а вдруг у него были какие-то психологические проблемы. Что же касается общественной реакции, то какой в ней смысл, что может сделать общество? Наверно, суд вынесет ему [тренеру] наказание. Но, конечно, мы в этом плане пассивные. Может, было бы правильно устроить протест».

«Мне кажется, вся вина лежит на тренере, потому что применять насилие к маленькому ребенку бесчеловечно. По-моему, никакая федерация, никакое министерство тут не виновато».

«Этот человек просто не в себе, потому что нормальный человек, находящийся в своем уме, не будет так себя вести по отношению к кому бы то ни было, а тем более – к маленькому ребенку. Насколько мне известно, дело было в школе. Я осуждаю администрацию той школы. Как они могли ничего не заметить? Как можно было об этом не знать?»

«Будь я руководителем того спортивного зала, то, как минимум, проводил бы психологическую проверку тренеров перед приемом на работу. Просил бы у них справку от врача. По-моему, вина лежит на всех, но больше всего – на самой родительнице. А то, что общество не спрашивает с системы – так это понятно, почему. Никто не хочет лишней головной боли».

«А общество ничего не требует»

Министерство образования, Федерация дзюдо и министерство молодежи и спорта прокомментировали случившееся.

Министерство образования заявило, что Фарид Бакаров не является учеником той школы, а Мехман Халилов не является ее сотрудником. И что до этого инцидента никаких претензий к тренеру не поступало.

«Я не верю, что этот случай бросит тень на деятельность всех тренеров, спортивных залов», – сказал в интервью журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

В Федерации дзюдо сообщили, что тренировка, во время которой произошла трагедия, официально проводилась по другому виду спорта, и вообще Мехман Халилов не является тренеров по дзюдо. ()

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ответил неопределенно, по существу, сказав, что ими ведется работа по внедрению новой системы в отношении спортсменов, тренеров и спортивных судей.

«Мы проводим встречи с представителями федераций по поводу лицензирования тренеров», – сказал Гаибов.

Занятия спортом, тренировки должны находиться под пристальным внимание государственных структур сказала в интервью ИА «Туран» Камаля Ашумова, исполнительный директор Общественного союза социальных инициатив «Надежда в будущее».

«Будь то сфера образования или сфера спорта, мы неоднократно подчеркивали, что люди, работающие с детьми, должны пройти проверку и психологическое собеседование. Психологические интервью не должны ограничиваться получасовой первоначальной беседой. Поведение этих людей должно быть изучено и диагностировано. Только после этого их можно допускать к контакту и общению с детьми.

Сейчас любой желающий может открыть клубы, где дети могут заниматься спортом. Посмотрим, как много они знают о правах детей. Проходят ли они специальную подготовку? Нет! Они просто передают свои спортивные навыки детям и молодежи, они ориентированы только на тренировки в своей спортивной сфере. Над ними нет контроля. Официальное лицензирование не осуществляется», - считает Ашумова.

«Мы просто не знаем о тысячах других случаях насилия»

Социологу Санубар Гейдаровой официальные заявления госструктур кажется неудовлетворительными:

«Ни одна структура не берет на себя ответственность, никто не уходит в отставку. Потому что общество этого не требует. При нормальном раскладе, кто-то должен был осознать свою ответственность, испытать угрызения совести и подать в отставку. Но у нас такого не бывает».

Социолог упоминает также опыт других стран, в частности – Соединенных Штатов:

«Недавно в США произошел такой случай: один школьник пришел в школу с огнестрельным оружием и подстрелил несколько одноклассников. Всякий раз, когда происходит что-то такое, у нас говорят: вот, мол, там тоже у детей нехорошее психологическое состояние, там тоже доступно огнестрельное оружие, там тоже случается жестокое насилие. Но давайте посмотрим, что сделали в этом случае американцы? Во-первых, поднялся на ноги весь штат, где это произошло, ответственные лица отчитались, вступили в прямой контакт с семьями пострадавших, а не ограничились выражением соболезнования, как наши чиновники. Была организована психотерапия для всех учеников той школы. А во-вторых, руководство школы подало в отставку, началось следствие и виновные были арестованы».

Санубар Гейдарова считает, что случай с Фаридом – не первый и не последний пример насилия над детьми. Покуда общество не спрашивает с системы, боится, старается держаться в стороне, такое будет происходить вновь и вновь.

«Смерть Фарида – самый трагический из таких случаев. И тут еще повезло, что имеется запись с камеры. Но в скольких спортивных залах камер нет? Их нет практически нигде или же очень мало. А это означает, что мы просто не знаем о тысячах других случаях насилия».

«Не хотят брать на себя ответственность»

Нечто похожее произошло четыре года назад с Элиной Гаджиевой.

Подвергаясь в школе постоянному буллингу, Элина попыталась покончить жизнь самоубийством. Девочку отвезли в больницу, но два дня спустя она скончалась от многочисленных травм.

Министерство образования освободило от занимаемой должности директора школы Севиндж Аббасову. Еще через неделю суд постановил поместить ее под домашний арест по обвинению в оставлении в опасности и халатности, повлекшей по неосторожности смерть.

Были уволены также заместитель директора, классный руководитель Элины и школьный психолог.

Общественность была возмущена тем, что сразу после попытки самоубийства директор школы подвергла Элину расспросам, скорую помощь же вызвала лишь два часа спустя, а уже в больнице пыталась не пустить к девочке родителей.

Смерть Элины потрясла Азербайджан. В соцсетях появились сотни постов с хэштегами #ElinaÜçünSusma (#НеМолчиРадиЭлины) и və #BullinqəSon (#НетБуллингу), и освещались другие схожие случаи.

На защиту жертв буллинга встали также местные политики, интеллигенция и представители шоу-бизнеса.

Близкие Элины и общественные активисты провели акцию под лозунгами «Не молчи ради Элины!» и «Справедливость для Элины!»

Один из активистов, Рустам Исмаилбейли говорит, что в случае с Элиной реакция общественности была куда более бурной. Гражданское общество внимательно следило за судебным процессом, медиа уделяли этому случаю много внимания:

«Мы присутствовали на всех судебных заседаниях, вплоть до самого последнего. Несколько раз провели акции протестов перед зданием суда. Но в случае с Фаридом я такой реакции не наблюдал. Просто пообсуждали в соцсетях, да и закрыли тему».

Но и в случае с Элиной, по словам Санубар Гейдаровой, за смерть девочки понесла ответственность только школа. А между тем есть ведь еще и министерство образования, поддерживающее деятельность школ:

«Приведу элементарный пример: если мы, социологи, приходим в какую-нибудь школу и говорим, что хотим провести там тренинг, посвященный буллингу, школы отказываются, аргументируя это тем, что они, мол, подчиняются министерству и не могут принимать самостоятельных решений. А вот когда происходит что-то такое, риторика меняется на прямо противоположную. Министерство образования заявляет, что, дескать, школы свободны в своих действиях, что министерство в их дела не вмешивается, и подбор учителей зависит только от самих школ. Не хотят брать на себя ответственность».

«Сама система хочет, чтобы насилие стало чем-то обычным»

Кстати говоря, в Азербайджане функционирует горячая линия для детей и подростков, подвергающихся насилию и нуждающихся в поддержке с коротким номером 116111. На этот номер можно позвонить из любой точки страны без кода.

Помощь таким детям оказывают также детский шелтер «Ümid yeri» («Место надежды») и Общественное объединение помощи женщинам «Təmiz Dünya» («Чистый мир»).

Кроме того, существует отдел социальной реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и находящихся в социально опасном положении Агентства социальных услуг и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах исполнительной власти

Санубар Гейдарова считает насилие политическим явлением. При этом она не верит, что общество сделает какие-то выводы из случившегося с Фаридом:

«Через 5 лет мы увидим, что это тренер вновь занимается с детьми. 100% увидим. Я не верю, что он получит заслуженное наказание и будет отстранен от тренерской деятельности. Потому что сама система хочет, чтобы насилие стало чем-то обычным, не вызывающим удивления, чтобы никто ничего не требовал. Это политический шаг».

В связи с инцидентом прокуратура города Сумгаит возбудила уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мехман Халилов был арестован в качестве подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

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