Уроженец Дагестана проиграл кассацию по делу о терроризме

30 апреля 2023, 15:52

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Кассационная инстанция оставила без изменений приговор уроженцу Дагестана Юсупу Омарову, осужденному на 11 лет лишения свободы за попытки убедить двух знакомых совершить теракты.

Верховный суд России оставил в силе приговор 23-летнему уроженцу села Ибрагимотар Юсупу Омарову, осужденному на 11 лет лишения свободы по делу о склонении к террористической деятельности, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Юсуп Омаров был осужден 2-м Западным окружным военным судом в Москве 31 мая 2022 года, апелляционный военный суд 8 августа 2022 года оставил приговор в силе, говорится в тексте кассационного определения, датированного 26 апреля и размещенного на сайте Верховного суда.

Согласно приговору, в конце 2018 года и начале 2019 года, Юсуп Омаров в Москве склонял двух знакомых к совершению теракта. Его защита просила отменить приговор и апелляционное определение и вернуть дело прокурору. В частности, в жалобе защита попросила признать недопустимым доказательством показания одного из свидетелей, "поскольку у стороны защиты имеются основания полагать, что он завербован специальными службами в качестве негласного агента для выявления приверженцев радикальных религиозных взглядов и является лицом, заинтересованным в исходе данного дела".

Другому засекреченному свидетелю обвинения в суде помогали отвечать на вопросы неизвестные, указала защита. При этом оба свидетеля заявили, что подсудимый ничего конкретного им не говорил, а другие свидетели подтвердили отсутствие у него радикальных взглядов. Кроме того, при обыске у Омарова не было обнаружено предметов, свидетельствующих о причастности к терроризму.

Суд счел неубедительными доводы защиты. "Нарушений закона, влекущих отмену либо изменение приговора и апелляционного определения, по делу не допущено", - указано в кассационном определении.

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