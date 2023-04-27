Житель Невинномысска заявил о сфабрикованном уголовном деле

27 апреля 2023, 05:30

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Бывший сотрудник полиции Батыр Лайпанов добился отмены приговора по уголовному делу о взятке, отбыв часть срока, но при повторном рассмотрении обвинение запросило для него более строгое наказание. Дело о взятке Лайпанов называет сфальсифицированным, указывая на свой конфликт с сотрудниками спецслужб.

Сообщение о преследовании Батыра Лайпанова родственница мужчины прислала в редакцию "Кавказского узла" через форму обратной связи. Лайпанов, как утверждает его сестра, был осужден по сфабрикованному делу о взятке на 3,5 года, отбыл часть срока и освободился условно-досрочно, после чего приговор отменили. Дело поступило на новое рассмотрение и слушается повторно, при этом статью обвинения Лайпанову ужесточили.

Житель Невинномысска Батыр Лайпанов в 2018 году был старшим оперуполномоченным городского управления МВД, когда у него возник конфликт с представителями спецслужб. По словам Лайпанова, те в настойчивой форме попросили его «побыть информатором» и докладывать о действиях своего руководства. Отказавшись от такого сотрудничества, полицейский получил в ответ угрозу.

Спустя несколько дней после разговора с сотрудниками спецслужб друг детства Лайпанова Ринат Исаев был задержан за незаконную торговлю пиротехникой. Против него было возбуждено уголовное дело; при этом оперативники посчитали, что Лайпанов также причастен к преступлению, поскольку Исаев продавал пиротехнику в торговом центре, расположенном на подконтрольной полицейскому территории, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Батыр.

Из телефонного разговора с Исаевым он узнал, что люди, назвавшиеся сотрудниками ФСБ, предлагали задержанному торговцу пиротехникой «сделку»: дать показания, якобы Лайпанов через посредников брал у него деньги за покровительство. "Исаев уверил, что так поступать не станет, потому что мы друзья", - отметил Батыр.

Тем не менее, через некоторое время Лайпанова вызывали на допрос в ФСБ. Там полицейский категорически отверг версию, что брал у Исаева деньги за покровительство. Показания Лайпанова с другими материалами дела были переданы в Следственный комитет, который сначала отказался возбуждать дело «в связи с недостаточностью доказательств». Тем не менее, 4 июня 2019 года дело по статье о получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК России) все же возбудили. Как отмечает Лайпанов, дело было возбуждено сотрудником, который «сразу же уволился».

7 июня того же года суд назначил полицейскому меру пресечения в виде подписки о невыезде. В течение следующих 14 месяцев он «лишь единожды был вызван на допрос» и ознакомлен с экспертизой о прослушке телефона, рассказал Лайпанов, отметив, что до сих пор не получил судебного решения, разрешающего прослушку. Согласно версии следствия, Лайпанов якобы получил через трех молодых людей по 15 тысяч рублей (всего 45 тысяч) от Исаева за несоставление протоколов о незаконной торговле пиротехникой.

Во время первого рассмотрения дела в суде Батыр Лайпанов предоставил алиби: в то время, когда он, согласно версии обвинения, получал взятку, он находился на другом конце города в полицейском участке, оформляя административный протокол.

«Я пробыл в отделе до 21 часа, после чего сдал административный протокол начальству. Это подтверждает мой начальник. В ходе судебного разбирательства мужчина, в отношении которого был составлен протокол, подтвердил, что был со мной не менее двух часов, что подтверждает тот факт, что с 18.30 до 21.00 я находился в отделе. Есть камеры наблюдения: в участке, по городу, в ТЦ. Можно отследить мою машину, но все записи чудесным образом были изъяты и уничтожены», - сказал Лайпанов.

27 июля 2020 года суд назначил Лайпанову 3,5 года лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей, также полицейский был лишен наград и звания. Спустя год Лайпанов освободился по УДО, направив жалобу в кассационный суд, который отметил приговор и направил дело в апелляционную инстанцию с указанием «учесть доводы защиты, проверить алиби и представление прокурора».

«В кассации прокурор заявил, что необходимо переквалифицировать статью на более мягкую, а затем за сроком давности прекратить. Апелляция выслушала доводы защиты, приговор был отменен, но дело было отправлено на дополнительное следствие. Оно вернуло дело в прокуратуру с указанием «переквалифицировать по эпизодам дела». Дело было отправлено обратно в суд в связи с тем, что доводы защиты не проверяются, в деле было прописано, что мне неправильно инкриминировали деяния», - рассказал Батыр Лайпанов.

В декабре 2022 года дело вновь было передано в суд. В ходе прений сторон 26 апреля представитель прокуратуры запросил для Лайпанова 6 лет лишения свободы, хотя в деле, по словам обвиняемого, нет никаких доказательств передачи денег. Оглашение приговора суд назначил на 28 апреля.

Лайпанову 37 лет, он женат, воспитывает двоих детей, мать и отец Батыра - инвалиды. После условно-досрочного освобождения он организовал спортивную школу для детей.

Сестра Лайпанова Мадина считает дело сфабрикованным. «Судья показывает, что не надо оспаривать решение», - заявила она "Кавказскому узлу".

Представитель защиты Лайпанова сообщил "Кавказскому узлу", что дело слушается по трем эпизодам – трем суммам в 15 тысяч рублей отдельно. «Нет предмета взятки, не зафиксировал момент передачи взятки, нет факта изъятия денег. В течение месяца [Лайпанова] прослушивали незаконно», - сказал защитник.

«Нет ни аудио, ни видеосъемок [передачи денег]… Свидетели обвинения в суде даже не могут назвать мое имя, они явно запуганы. Хочу отметить, что суд не имеет право ухудшать мое положение, потому что ни прокурор, ни потерпевшие жалоб не подавали, дело пересматривалось по моей жалобе», - отметил Батыр Лайпанов.

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