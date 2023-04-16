Тимур Тангиев. Стопкадр из видео https://t.me/niysoo/4947

16 апреля 2023, 07:41

Уроженец Чечни пожаловался на давление в колонии

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Уроженец Чечни Тимур Тангиев, ранее приговоренный к 24 годам заключения, в том числе за нападение на силовиков, пожаловался на давление со стороны администрации колонии за отказ выполнять необоснованные, по его мнению, указания.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Тимур Тангиев 5 октября 2004 года был приговорен к 24 годам лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по статьям об убийстве и покушении на силовиков. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Тангиев во время нахождения под стражей подвергся обращению, приравниваемому к пыткам.

Тимур Тангиев записал видеообращение, на кадрах которого заявил о пытках осужденных, отбывающих наказание в колониях Удмуртии. По его словам, в одной из колоний за последние годы произошло три самоубийства. Тангиев заявил, что осужденных довели до суицида, передали 15 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Видеообращение Тангиева опубликовал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал Niyso. В описании ролика сказано, что Тангиев отказывается выполнять указания администрации колонии, которые, по его мнению, являются необоснованными. И что за это на него оказывается давление.

"Существуют большая вероятность его убийства в тюрьме. Данное видео было записано им в качестве страховки, на случай, если его убьют", – сказано в сообщении.

На 07.40 мск на сайте управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Удмуртии нет комментариев относительно жалобы Тимура Тангиева на давление в колонии.

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Примечание:

"Материалы по делу Тангиева запросил Совет Европы у России", "Эксперты Комитета ООН задали вопросы представителям России о спецоперациях на Северном Кавказе", "Содержащийся в СИЗО Грозного Тимур Тангиев совершил попытку суицида и объявил голодовку".

Автор: "Кавказский узел"

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16 апреля 2023, 06:49

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