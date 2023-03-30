Житель Ставрополья добился компенсации за незаконное пребывание в колонии

30 марта 2023, 12:51

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Ставропольский краевой суд частично удовлетворил иск местного жителя Сергея Калашникова, который требовал от государства миллион рублей за то, что больше года находился в колонии с тяжелым заболеванием. Калашникову присудили выплату 30 тысяч рублей.

Житель Ставрополья попал в исправительную колонию в станице Александрийской Ставропольского края в феврале 2021 года, в августе того же года он подал в городской суд Георгиевска ходатайство об освобождении от наказания из-за тяжелой болезни.

Первое слушание по делу было назначено на апрель 2022 года, но оно постоянно переносилось. В итоге в августе закончился срок заключения, и Калашников вышел на свободу. Ни одно заседание по иску так и не состоялось, хотя заключенный неоднократно обращался с заявлениями об ускорении рассмотрения дела, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Калашников потребовал от государства миллион рублей за то, что больше года находился в исправительной колонии с тяжелым заболеванием, а суд не рассматривал его ходатайство об освобождении. Ставропольский краевой суд частично удовлетворил иск - он признал нарушение права на рассмотрение иска в разумный срок, но посчитал заявленную компенсацию чрезмерной. Калашникову присудили выплату в 30 тысяч рублей, сообщает издание.

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