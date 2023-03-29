Суд смягчил наказание жителю Нальчика по делу о нападении на силовиков

29 марта 2023, 21:37

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Кассационный суд снизил срок заключения жителю Кабардино-Балкарии Андрею Барышеву по делу о нападении на силовиков. Барышев утверждал в суде, что силовики избили и оговорили его.

Пятый кассационный суд в Пятигорске на два месяца снизил срок жителю Нальчика Андрею Барышеву, которого ранее приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии строгого режима по делу о применении насилия к трем силовикам. Сам осужденный заявлял, что был избит полицейскими, которые оговорили его и сами нанесли себе телесные повреждения, чтобы избежать наказание, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Барышев в суде рассказал, что полицейские при задержании были в гражданской одежде и передвигались на обычной машине, поэтому он не опознал в них представителей власти. Силовики избили его, в результате чего Барышев получил закрытую черепно-мозговую травму и чуть не потерял зрение – уже в СИЗО ему провели операцию на левом глазе, указано в публикации.

Как следует из решения Пятого кассационного суда, Барышев в своей кассационной жалобе заявил также, что у него были нарушены права на защиту, так как адвокаты по назначению никакой помощи ему не оказывали, заявлений о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности не писали, его позицию не отстаивали. Также он указал, что силовики значительно крупнее его и он не мог причинить им вреда.

Кассационный суд указал, что "законность действий сотрудников полиции проверена в отдельном порядке". "Наличие у Барышева телесных повреждений не отрицается и объяснимо примененным к последнему физических мер для задержания и пресечения его противоправных деяний", - говорится в решении суда.

Кассационная инстанция сообщила, что Верховный суд Кабардино-Балкарии при рассмотрении апелляции учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие на иждивении матери – инвалида третей группы, однако исключил из списка смягчающих молодой возраст осужденного. Кассационный суд указал, что при этом наказание не было смягчено. В результате суд принял решение учесть и возраст осужденного в качестве смягчающего обстоятельства и сократить общий срок в колонии с трех лет 10 месяцев до трех лет восьми месяцев.

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