Правозащитники сообщили о гибели двух жителей Чечни после задержания силовиками

17 марта 2023, 17:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Чечни Гилани Духаев и Ахмед Гатаев были задержаны силовиками в конце 2022 года, через некоторое время родным вернули их тела, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

По информации источников, Гилани Духаева задержали в станице Ищерская Наурского района 19 ноября, когда он шел в магазин за продуктами. Он скончался 27 ноября. Силовики вернули родным его тело, но запретили устраивать традиционные поминки. Духаева похоронили в присутствии силовиков на кладбище в родном селе. сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Ахмеда Гатаева забрали примерно 11-12 декабря из дома в Алхазурово Урус-Мартановского района, где мужчина проживал с матерью. Через две недели после задержания силовики сообщили родным, что Гатаев скончался, говорится в публикации в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

12 декабря стало известно, что более 500 силовиков были привлечены к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание главы Чечни Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков, случившегося 10 декабря. Полиция отчиталась о продолжении рейдов в Урус-Мартане.

Близкие обоих мужчин не хотели предавать огласке обстоятельства их смерти, так как силовики угрожали им расправой. Информацию об этом в декабре разместил чеченский оппозиционный Telegram-канал Niyso. По его данным Гатаева задержали из-за «какого-то лайка». Из сообщения также следует, что сотрудники чеченских правоохранительных органов похищали Ахмеда Гатаева и в 2013 году, когда ему было 18 лет и подвергали пыткам.

Волонтеры ЦЗПЧ "Мемориал" проверили информацию о гибели мужчин и убедились в ее достоверности. Историю Ахмеда Гатаева подтвердили несколько источников, в том числе и житель села Алхазурово. По его словам, в конце декабря во время пятничной молитвы в местной мечети односельчане Гатаева провели традиционный обряд молитвы за его упокой. Обычно это делают во время похорон у тела усопшего: либо в мечети, либо в его доме. Но официальных похорон не было, так как их запретили — хоронили мужчину только близкие родственники под присмотром силовиков. А жители Алхазурова решили таким образом почтить его память, говорится в публикации.

В 2013 году после похищения и пыток Ахмеда осудили по статье о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК) из-за комментариев в соцсетях. Он числится в списках Росфинмониторинга среди лиц, которые исключены из перечня причастных к экстремистской деятельности или терроризму, отметили правозащитники.

Гатаев размещал на общедоступных Интернет-ресурсах высказывания, в которых негативно оценивались группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения и отношения к религии. Так, автор публикаций оскорбительно высказывался в отношении представителей отдельных народов России, а также лиц, не исповедующих Ислам, говорится в публикации агентства "Грозный-информ" от 30 сентября 2013 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.