Стела "Тахтамукай". Фото: пресс-служба администрации Тахтамукайского района https://vk.com/public200468972

11 февраля 2023, 09:18

Следователи заинтересовались нарушением жилищных прав жительницы Адыгеи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Многодетная жительница Тахтамукайского района Адыгеи пожаловалась в Следком, что власти отказываются улучшать ее жилищные условия. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении ее жилищных прав.

Жительница Тахтамукайского района Адыгеи обратилась с жалобой к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, что вынуждена с четырьмя детьми проживать в непригодных условиях в жилье, которое принадлежит администрации района. Ранее она обращалась с аналогичными жалобами к следователям. После предыдущего обращения был решен вопрос с отоплением и остеклением балкона, сообщил 10 февраля Следком.

"Несмотря на то, что многодетная мать состоит в очереди на улучшение жилищных условий, положенным благоустроенным жилым помещением она по-прежнему не обеспечена, а оформлять постоянную регистрацию в имеющейся квартире и право собственности на нее местные чиновники отказываются, – отметило ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Адыгее Сергею Солнцеву возбудить уголовное дело и отчитаться о том, какие меры приняты для восстановления жилищных прав жительницы Тахтамукайского района, сказано в сообщении.

На 08.10 мск на сайте администрации Тахтамукайского района нет комментариев относительно жалобы местной жительницы на нарушение ее жилищных прав.

"Кавказский узел" также писал, что власти Адыгеи еще 4 октября 2017 года отчитались о переселении всех жителей ветхих домов.

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Примечание:

"Власти Адыгеи дистанцировались от решения проблем предпринимателей", "Жители Адыгеи не ощутили смягчения пропускного режима на Кубани", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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