Жителям Красного Сулина рекомендовано не пить воду из-под крана

08 февраля 2023, 23:26

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Районная администрация призвала жителей Красного Сулина "ограничить употребление воды" для питья и приготовления еды.

Как писал "Кавказский узел", жители Новошахтинска и Красного Сулина жаловались на качество воды в течение нескольких лет. В январе 2022 года, после обращения депутатов в прокуратуру, тарифы на воду в Красном Сулине были снижены на 25% из-за ее низкого качества. Местные жители сочли это снижение тарифов недостаточным.

В результатах анализа питьевой воды в Красносулинском районе выявлено "превышение показателей по некоторым позициям", сообщила сегодня администрация района со ссылкой на Роспотребнадзор.

В публикации не уточняется, содержание каких веществ в воде превысило допустимые нормы, однако жителям Красного Сулина и хутора Малая Гнилуша Пролетарского сельского поселения рекомендовано не использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи.

"Используйте по возможности фильтры до стабилизации ситуации", - говорится в публикации на сайте администрации Красносулинского района. В сообщении также уточняется, что чиновники инициировали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, но не указано, когда оно состоится.

На сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области по состоянию на 23.07 мск нет информации о проблеме с качеством воды в Красносулинском районе.

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