Умер бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов

04 декабря 2022, 20:50

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Бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов умер на 93-м году жизни, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", - написал Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Меликов добавил, что дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, "помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны".

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши. Занимал пост председателя совета министров Дагестанской АССР с 24 мая 1983 года, с августа 1987 года - председателя Президиума Верховного совета Дагестанской АССР, с апреля 1990 года - председателя Верховного Совета республики, а с 26 июля 1994 по 20 февраля 2006 года руководил республикой в качестве председателя государственного совета Дагестана, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Магомедали Магомедова.

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