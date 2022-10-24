Павел Мартиросов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=YtnEsvzz3ls

24 октября 2022, 19:32

Павел Мартиросов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предал огласке информацию об общественно важной проблеме – незаконной вырубке леса и негативных экологических последствиях действий городских властей

Деятельность в 2021 году

3 июня сообщил о массовой вырубке деревьев при подъезде к олимпийскому комплексу на горе Малое седло в Кисловодске 1. В своем ролике Павел продемонстрировал сотни вырубленных деревьев и кустарников на участке дороги в 1-1,5 километра и назвал происходящее рукотворной экологической катастрофой, за которой должны последовать уголовные дела. Видео привлекло внимание местных СМИ, и после публикаций по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело 2.

28 июня в своем аккаунте в Instagram* опубликовал видео, на котором можно увидеть лесопосадку из крупных деревьев с желтыми кронами, в том числе сосен.

«На данном видео вы можете лицезреть очередной акт экологического преступления с нанесением громадного ущерба. Все деревья погибли! Кто ответить сполна за это? Раз за разом мы убеждаемся, что нынешним деятелям в крае и городах курортов Кавминвод не только наплевать на сохранение уникальных природных мест, но и на созидательный труд в развитии целебных здравниц нескольких поколений наших соотечественников.», - написал блогер 3.

Ранее, осенью 2020 года городские власти сообщили о пересадке сотен, в том числе крупных деревьев, для расчистки территории под новые корпуса Кисловодской городской больницы. Акцент был сделан на том, что деревья не вырубаются, а пересаживаются на новое место, хотя экологи и дендрологи предупреждали об опасности и сомнительности таких работ 4.

Мартиросов совместно с бывшим директором Кисловодского лесхоза Юрием Ярылченко нашли одно из нескольких мест пересадки деревьев в рамках проекта реконструкции городской больницы.

1 декабря краевая прокуратура сообщила, что в ходе реконструкции больницы в Кисловодске были уничтожены 2622 дерева, ущерб, нанесенный окружающей среде, был оценен в 31 миллион рублей.

Биография

Родился в Кисловодске.

Эколог, пенсионер.

Живет в Кисловодске.

Профессиональная и общественная деятельность

Сопредседатель движения "Спасти курорт Кисловодск" 5.

Председатель Общественного экологического совета Кисловодска.

В 2009-2011 годах возглавлял комитет по экологии администрации Кисловодска.

Многие годы ведет борьбу за сохранение природного, лечебного и исторического наследия Кисловодска и курортов Кавказских минеральных вод. C 2019 года публикует видео о проблемах Кисловодска на своем YouTube-канале 6.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания

  1. Публикация - https://www.instagram.com/p/CPqELC7IFP0/
  2. После публикации «Блокнота» о вырубке деревьев в Кисловодске около Олимпийской базы возбуждено уголовное дело // Блокнот, 16 июня 2021 года
  3. Публикация - https://www.instagram.com/p/CQqWEi-oguQ/
  4. Сотни деревьев пересадили в ходе реконструкции больницы в Кисловодске // Свое ТВ, 9 октября 2020 года
  5. Страница в фейсбуке - https://www.facebook.com/KislovodskKurort
  6. Адрес канала - https://www.youtube.com/channel/UCJub1ipmeLBZKZZwat_OCew

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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