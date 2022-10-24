Анастасия Емельянова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PsaKtpBe9Ag

24 октября 2022, 19:34

Анастасия Емельянова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предала огласке общественно важную информацию – о захвате земли и травле животных, принадлежащих местным фермерам

Деятельность в 2021 году

7 сентября на своем YouTube-канале «Анастасия за закон» опубликовала видео, в котором сообщила о земельном конфликте в станице Приближной Прохладненского района. Местные жители, в частности, рассказали о попытках сорвать уборку и пахотные работы на участке в 19 гектар, на котором выращивается корм для скота фермеров Приближной, а также об умышленном уничтожении и травле поголовья со стороны новых арендаторов земель колхоза имени Петровых 1.

Проблемы станичников начались несколько лет назад после слияния двух колхозов, в результате чего все земли Приближной (4,5 тысячи гектаров) отошли к колхозу имени Петровых, а усугубились - после банкротства колхоза, когда пахотные и пастбищные земли хозяйства отошли другим людям. Местные жители фактически лишились возможности пасти скот. Земли, которые ранее находились в бессрочном пользовании колхоза, новые арендаторы засеивают кукурузой и сокращают возможности для выпаса и кормления скота.

Блогер заострила внимание на том факте, что после введения процедуры банкротства и назначения конкурсного управляющего в аренду местным жителям не был передан ни один участок, хотя желающих развивать собственное фермерское хозяйство в станице хватает. Фермеры неоднократно обращались с такими предложениями, но они всегда оставались без официального ответа 2.

21 октября Анастасия опубликовала видео с призывом спасти колхоз имени Петровых, так как противном случае станицам Приближной и Екатериноградской грозит полное угасание 3.

30 июня 2022 года решением Апелляционного Арбитражного суда в Ессентуках спорная земля была возвращена колхозу имени Петровых. Однако, по сведениям Емельяновой, ООО «Новое время» продолжает пользоваться ею, несмотря на все решения арбитражных судов 4.  

Биография

Родилась в 1984 году в городе Прохладный (Кабардино-Балкарская АССР).

Окончила Северо-Кавказский государственный технический университет (специальность «юриспруденция и право»).

Замужем, двое детей.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2010 года - занимается защитой прав граждан в гражданских и административных судопроизводствах.

В 2016 году принимала участие в забастовке дальнобойщиков Прохладного, связанных с введением в России системы «Платон». В том же году стала соорганизатором антикоррупционного пикета в Нальчике.

В 2019 году начала вести канал в YouTube и страницу в Instagram* («Анастасия за закон»), на которых публикует видеосюжеты на острые общественные темы.

По результатам видеосюжетов Емельяновой было возбуждено несколько уголовных дел в отношении чиновников в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

Занимается благотворительностью. Ежегодно проводит новогодние акции для инвалидов, сирот и малообеспеченных.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания

  1. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=lNSmwnlxhos
  2. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=PsaKtpBe9Ag
  3. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=bIJqyoC0EUY
  4. С целью хищения // NewsTracker, 8 июля 2022 года

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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