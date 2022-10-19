Девять человек задержаны по делу о трагедии в парке Ваке

19 октября 2022, 04:20

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По делу о гибели в фонтане парка Ваке в Тбилиси девочки-подростка и травмировании ее друзей задержаны девять человек, в том числе сотрудник мэрии грузинской столицы и сотрудники компании, проводившей ремонт фонтана.

Как писал "Кавказский узел", центральный фонтан парка Ваке открыли 12 октября, после нескольких месяцев реконструкции. За гибель девочки в открытом после реконструкции фонтане должен ответить мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявили после инцидента представители оппозиции. Горожане, собравшиеся у мэрии, поддержали это требование. Каладзе отчитался о начале расследования и пообещал, что виновные будут наказаны.

13 октября, по словам очевидцев, дети в парке Ваке играли с мячом, и он упал в фонтан. Дети вошли в фонтан, где их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, еще два мальчика также были госпитализированы. 16 октября их выписали из больницы.

Девять человек задержаны по делу о смерти девочки-подростка в фонтане парка Ваке, пишут "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.

В числе задержанных как обычные рабочие, так и чиновник мэрии Тбилиси. Заместитель начальника службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека или иные тяжкие последствия. По обвинению в халатности, повлекшей смерть человек также задержаны директор компании, которая проводила ремонт фонтана (он также обвинен в подделке документов) и прораб компании, а также представитель компании- субподрядчика, информирует "Грузия-Онлайн".

Сотрудник компании, проводившей ремонт, обвинен в подстрекательстве к изготовлению поддельных документов, директор и инспектор компании, проводившей заключительную проверку на объекте - в халатности, повлекшей смерть человека, а двое частных электросварщиков - в нарушении правил безопасности на объектах электроэнергии, повлекшем смерть человека.

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