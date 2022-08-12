Мухтарлы против Иванишвили: кто приказал похитить журналиста в Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оказавшийся в грузинской тюрьме бывший заместитель главы службы безопасности Сосо Гогашвили сделал сенсационное заявление о прямой причастности властей страны и лично Бидзины Иванишвили к похищению в 2017 году оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. 1 августа 2022 года Генеральная прокуратура Грузии начала расследование. Что думают о заявлении сам Мухтарлы, его адвокаты и политики Грузии, как правительство Грузии пыталось заметать следы и чего ждать от развития ситуации в Азербайджане, – разбирались журналисты Meydan TV.

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Материал подготовлен на основе публикации «Азербайджанский журналист против «теневого правителя» Грузии», размещенной сегодня на Meydan.TV

Афган Мухтарлы: Пока Иванишвили правит страной, я не верю в проведение объективного расследования по делу о моем похищении

1 августа Генеральная прокуратура Грузии начала расследование заявления бывшего замглавы Службы госбезопасности Сосо Гогашвили, который, в частности, заявил о причастности властей страны к похищению в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в 2017 году 1 .

Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб Гогашвили в написанном 26 июля из руставской тюрьмы письме утверждал, что Мухтарлы похитили по приказу основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, который также считается «теневым правителем» Грузии 2 .

Журналист Афган Мухтарлы, имевший вид на жительство в Грузии и проживавший последние несколько лет в Тбилиси, «исчез» 29 мая 2017 года. О том, что Афган, вышедший вечером в магазин за покупками, в ту ночь так и не вернулся домой, сообщила его супруга Лейла Мустафаева. На следующий день оказалось, что Мухтарлы находится в бакинской тюрьме 3 .

Как заявил впоследствии сам журналист, его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок, привезли на границу и выдали Азербайджану. Кроме того, в карман ему подбросили 10 тысяч евро. Азербайджанское правительство предъявило ему обвинение в незаконном пересечении границы, контрабанде, а также в сопротивлении представителю власти. По этим обвинениям он был приговорен к шести годам лишения свободы. Близкие журналиста сразу же заявили, что это дело рук азербайджанских и грузинских спецслужб.

На «Кавказском узле» размещен материал «Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси», где журналисты постарались разобраться, как похищали оппозиционного журналиста, что этому предшествовало и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на похищение.

Гогашвили утверждает, что все доказательства по делу Афгана Мухтарлы уничтожил Оперативно-технический департамент СГБ, в функции которого входит проведение тайных следственных мероприятий. В частности, были удалены записи с камер-видеонаблюдения.

Сам Афган Мухтарлы, который после освобождения из азербайджанской тюрьмы в данный момент проживает в Германии, сразу же отреагировал на эту информацию на своей странице в «Фейсбук».

«Сосо Гогашвили, как замглавы Службы безопасности Грузии знает обо всех деталях операции по моему похищению. Мы добьемся, чтобы он дал показания в прокуратуре», — написал Мухтарлы.

«Грузинское правительство выбрало худший из вариантов»

«Заявление Сосо Гогашвили не стало для меня новостью, – сказал в интервью Мейдан ТВ Мухтарлы. – Как вам известно, и во время следствия в Баку, где я оказался после похищения, и на судах я говорил о том, что был похищен человеком, занимающим самое высокое положение в Грузии. Тогда я неоднократно заявлял, что меня похитили по указанию Иванишвили и тогдашнего премьер-министра Квирикашвили, так как в моем похищении принимали участие четыре разных государственных структуры. Это, в первую очередь, криминальная полиция МВД, сотрудники Службы Госбезопасности, а также начальник Лагодехского таможенного-пропускного пункта и сотрудники пункта, которые в этот день несли службу. Эти четыре структуры не смогли бы похитить человека без указания руководства страны. И в заявлении Сосо Гогашвили меня удивило лишь то, что чиновник, занимавший высокий пост, офицер, признал преступление, в котором и сам замешан. Удивило меня лишь само признание».

Афган Мухтарлы вспоминает и события 5-летней давности:

«Где-то за неделю или 10 дней до похищения в своем интервью «Голосу Америки» я сказал о возможности моего ареста грузинским правительством и передачи азербайджанской стороне. Тогда я был на свободе. Но просто я не ожидал, что меня похитят. Думал, что меня арестуют и экстрадируют. А меня похитили, то есть грузинское правительство выбрало худший из вариантов».

Также Мухтарлы заявил, что вместе со своим грузинским адвокатом Арчилом Чопикашвили они уже подали ходатайства о привлечении к расследованию Гогашвили, Иванишвили и тогдашнего главу Службы Госбезопасности Вахтанга Гомелаури, который сейчас занимает пост министра внутренних дел Грузии:

«В своем письме Сосо Гогашвили пишет, что моим похищением напрямую руководил тогдашний глава Службы Госбезопасности, а сейчас министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. А по указанию Иванишвили были удалены все кадры с камер видеонаблюдения. Я сразу же связался со своим адвокатом, и он подал ходатайство».

«Мы потребовали также обеспечения безопасности Гогашвили, чтобы не произошел суицид или что-то подобное. Как это бывает иногда, и мы все это знаем», – сказал Мейдан ТВ Чопикашвили.

Мухтарлы и его адвокат требуют наконец проведения в Грузии реального и объективного расследования.

«Уже идет шестой год после ареста Мухтарлы (в Азербайджане – прим. Мейдан ТВ), и грузинская сторона до сих пор не может объяснить, как человек из центра Тбилиси оказался в азербайджанской тюрьме», – говорит адвокат.

Сам журналист изначально связывал свое преследование с расследованиями коррупции в азербайджанской власти.

Мухтарлы также требует отставки министра внутренних дел Грузии:

«Занимаемый этим человеком пост и его близость к Иванишвили ставит под сомнение, что будет проведено справедливое расследование, так как меня похитила его структура. И я требую, чтобы он подал в отставку сам. Мы уже переписываемся с депутатами Европейского парламента. Мы будем требовать отставки министра внутренних дел на международном уровне. И надеюсь, что добьемся этого. Пока этот человек не уйдет в отставку, прокуратура не станет проводить расследование. В любом случае, пока Иванишвили у власти, пока правит «Грузинская мечта», я не верю в проведение объективного расследования прокуратурой».

После ареста Мухтарлы в Баку тогдашний министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что им ничего не известно о том, как именно журналист пересек границу. По его словам, было допрошено 343 свидетеля, в том числе 61 пограничник на Лагодехском участке грузино-азербайджанской границы, изъято десятки видеозаписей с улиц Тбилиси, проверены все телефонные звонки азербайджанского журналиста. Но ничего подозрительного, связанного с насилием или похищением Мухтарлы, по словам Мгебришвили, выявить так и не удалось.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы вышел на свободу

Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничество с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.

Из азербайджанской тюрьмы Афган Мухтарлы вышел на свободу в марте 2020 года 4 .

Международные правозащитные организации объявили журналиста узником совести. В июне 2018 года Европарламент принял резолюцию "Дело Мухтарлы и положение журналистов в Азербайджане" с призывом к Баку освободить журналиста, а к Тбилиси — провести расследование его предполагаемого похищения. Но журналист провел за решеткой чуть меньше четырех лет.

Об освобождении журналиста из тюрьмы общественности стало известно уже после того, как он оказался в самолете по дороге в Берлин. Власти тщательно скрывали информацию о его освобождении.

«Я не вышел на свободу, изменился вид моего наказания. То есть арест заменили ссылкой, – рассказал Мейдан ТВ в своем первом видео-интервью в Берлине после освобождения Афган Мухтарлы. – Моя нога так и не ступила на азербайджанскую землю. В исправительном учреждении я сел в машину, из машины сошел уже в аэропорту. И меня сразу же посадили в самолет. Когда со мной говорили об освобождении, я отмечал, что хотя бы какое-то время хочу остаться в Азербайджане, повидаться с матерью, побывать в деревне, встретиться с родственниками. Человек, который со мной разговаривал, сказал, что не имеет полномочий обсуждать со мной это, но доведет этот вопрос до сведения уполномоченных лиц. Если разрешат, встретишься. Я не знаю, кто были эти уполномоченные, но они не разрешили» 5 .

И сейчас он проживает в Германии вместе с супругой и маленькой дочерью.

«Туз в рукаве» Гогашвили

«В течение трех лет пока я находился за решеткой, я проходил свидетелем по делу о моем похищении. После выхода из тюрьмы я попытался один раз приехать в Грузию. Но грузинское правительство аннулировало мой билет. Я прошел таможню, паспорт-контроль, но, когда уже была объявлена посадка на самолет, выяснилось, что мой билет аннулирован. Грузинское правительство не позволило мне приехать в Грузию. Тогда же спикер грузинского парламента заявил, что Афган Мухтарлы хочет приехать, чтобы нарушить внутреннюю стабильность в Грузии, какой смысл ему приезжать в Грузию?», – рассказывает Афган Мухтарлы.

По словам журналиста тогда в дело вмешался Европейский суд по правам человека, после чего его уже со второй попытки впустили в Грузию. Это было в начале апреля 2021 года.

«И тогда уже в Грузии меня больше часа продержали в аэропорту, допрашивали, но потом впустили в страну, – продолжает свой рассказ Афган. – Я приехал в Грузию и дал показания – как меня похитили, по какой дороге везли. А до этого я десять часов давал показания немецкой полиции по просьбе грузинской прокуратуры. И больше десяти часов давал показания в Грузии. Где меня похитили, в каком направлении везли, на какой территории меня высадили из машины, сняли с головы мешок и закрыли глаза повязкой – обо всем этом детально, во всех подробностях рассказал и показал в прокуратуре, и меня признали потерпевшим. Но после того, как я уехал из Грузии, ни моему адвокату, ни мне не была дана никакая информация о ходе следствия. И сейчас выясняется, почему. Потому что это преступление было совершено по приказу Иванишвили. И руководил им человек, который сейчас возглавляет МВД Грузии».

21 апреля 2021 года стало известно, что сотрудники прокуратуры после опроса вернувшегося в Грузию Афгана Мухтарлы присвоили ему статус потерпевшего, а также переквалифицировали действия похитителей азербайджанского журналиста на более тяжкую статью.

«Как говорят адвокаты, в письме Гогашвили все детально описано. Насколько мне известно, все это еще не вышло в прессу. Ждут, чтобы передать следствию. А распространение в прессе может привести к раскрытию тайны следствия и помешать ходу дела. И я верю, что показания будут взяты. Так как Грузия намного более демократическая страна по сравнению с Азербайджаном», – считает Немат Керимли, азербайджанский адвокат Афгана Мухтарлы.

С тем, что у Гогашвили, возможно, есть «туз в рукаве», согласен и адвокат Арчил Чопикашвили.

«Мы думаем, что он не ограничится только заявлением. У него есть и какие-то дополнительные доказательства сказанного им. Возможно, у него есть какие-то материалы, дополнительные свидетели. Я думаю, он не остановится на этом заявлении», – говорит адвокат.

«Головная боль для власти»

В грузинской оппозиции считают, что показания Гогашвили будут иметь негативные последствия для партии власти при любом раскладе.

«Если они правдивы, это окажется неподъемным бременем для «Грузинской мечты», так как речь идет об очень тяжких преступлениях, – приводит слова одного из лидеров партии «Лело» Анны Нацвлишвили одно из изданий. – Если же он говорит неправду, это не менее темное пятно для власти, так как этот человек был у них на очень высоком посту годами» 6 .

Нацвлишвили считает, что даже если будет проведено расследование, никто не сможет гарантировать общественности, что дело было расследовано объективно.

«Как бы там ни было, это письмо – головная боль для власти», – считает она.

В партии власти же считают иначе:

«Признательные письма Гогашвили не могут иметь никаких правовых последствий, – заявил депутат от «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури. – И чего хотите требовать от свободного от человеческих и моральных принципов человека? Это грязная политическая спекуляция от лица с нулевым моральным авторитетом».

27 июля на дело Гогашвили был наложен гриф «секретно», что по мнению его адвоката Рамаза Чинчаладзе вызывает подозрение:

«Никаких правовых предпосылок для засекречивания этого дела не было. По всей видимости, кто-то сильно опасается огласки скандальных обстоятельств. По любому заявленному им факту он подтвердил мне свою готовность предоставить Народному защитнику, неправительственным организациям и прокуратуре исчерпывающую и подробную информацию».

Точная дата публикаций данных документов адвокату пока неизвестна.

«Очередь дойдет и до Азербайджана»

Афган Мухтарлы и его грузинский адвокат, не получившие пока официального ответа на свое ходатайство, тем не менее воспринимают заявление Генпрокуратуры о начале расследования по заявлению Гогашвили как частичное удовлетворение ходатайства.

«Прокуратура возьмет показания у Гогашвили. Но если наше ходатайство не будет удовлетворено полностью, мы продолжим свое дело и представим его как очередной факт в Европейский суд по правам человека», – заявляет Мухтарлы.

В своем посте на «Фейсбук» Афган Мухтарлы также пишет, что «очередь дойдет и до похитителей людей в Азербайджане».

«Похитившие меня в Грузии люди передали меня на нейтральной зоне помощнику начальника Госпогранслужбы Азербайджана Эльчина Гулиева и помощнику командующего пограничными войсками. «Оттуда меня отвезли на заставу пограничных войск в селе Мазандара Балакенского района, —объясняет Афган в интервью Мейдан ТВ. – И участие азербайджанского правительства в похищении азербайджанского журналиста бесспорно. Во время следствия и суда на меня клеветали именно офицеры, прапорщики и солдаты пограничной службы. Тут есть еще один момент – Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов. Я дал, в связи с этим, показания в прокуратуре Грузии. Я не называю имен, потому что это тайна следствия, но этот человек занимает достаточно высокий пост в Азербайджане. После моего освобождения оказалось, что один из оппозиционных депутатов в грузинском парламенте также говорил о том, что Азербайджан заплатил взятку в размере 3 миллиона долларов».

«Азербайджан пока не дал никакой реакции. И пока и не даст, на мой взгляд, – считает Немат Керимли. – Отреагирует, когда начнется расследование, выявятся новые детали. Снова напишут журналисты, а также следствие даст какое-то заявление. А если и Иванишвили даст показания в какой-либо форме, то айсберг распадется. И после всего этого из Азербайджана тоже поступят какие-то заявления, в которых они попытаются защититься.

Мы договорились с Афганом подождать развития событий в Грузии. А затем обратимся в прокуратуру для проведения расследования. Если не ошибаюсь, согласно статье 206 Уголовно-Процессуального Кодекса Азербайджана, правоохранительные органы должны начинать расследования в связи с освещенными в прессе сведениями. Эта информация уже вышла и в наших СМИ. И поэтому прокуратуре следовало бы самой проявить инициативу и начать расследование. Но они этого не делают. А мы в будущем обратимся».

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