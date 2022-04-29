Сотрудник "Махачкалапродукта" арестован по делу о хищении продуктов из школ

29 апреля 2022, 12:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд удовлетворил просьбу следствия арестовать на два месяца водителя государственного учреждения "Махачкалапродукт", подозреваемого по делу о хищении продуктов из школ Махачкалы на 2,8 млн рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля стало известно, что начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ Махачкалы подозреваются в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил просьбу следствия поместить под стражу одного из подозреваемых в хищении продуктов питания из школ Махачкалы, сообщила пресс-служба суда.

"Суд, рассмотрев материал в отношении одного из подозреваемых (водителя МКУ "Махачкалапродукт"), постановлением от 28 апреля 2022 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 25 июня 2022 года включительно", – привело сегодня РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным подозреваемым, сказано в сообщении. Комментариев от подозреваемых или от их представителей не поступало.

По версии следствия, в январе 2019 года начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" создала организованную преступную группу, в которую вошли заведующие производством нескольких школ. Целью группы было хищение продуктов для обеспечения горячим питанием учеников начальных классов школ Махачкалы, многие из которых относятся к категории малоимущих семей.

Следователи считают, что с января 2019 года по март 2022 года начальник отдела каждый месяц предоставляла завышенный объем продуктов заведующим, после чего эти продукты продавались, в том числе в торговые объекты.

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