Школьный класс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

26 октября 2021, 09:56

Власти Абхазии отказались продлить каникулы в школах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Срок школьных каникул, начавшихся в Абхазии 25 октября, увеличивать не планируется, поскольку эпидемиологическая обстановка в школах стабильная, и крупных вспышек коронавируса нет, сообщило Минпросвещения. 

Как писал "Кавказский узел", за сентябрь в сухумской школе № 10 коронавирусом заболели семь учителей и 26 детей. К 28 сентября коронавирус в Абхазии был выявлен у 27 610 человек, 416 из них скончались.

Осенние каникулы, которые начались в школах Абхазии 25 октября, будут длиться неделю, до 31 октября, и вопрос о продлении каникул пока неактуален, сообщил начальник пресс-службы министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия.

Он уточнил, что каникулы в школах могли быть продлены в случае резкого увеличения числа заболевших COVID-19. "Эпидемобстановка в школах стабильная, больших вспышек заболеваемости нет, и министерство пока решило не продлевать каникулы. При этом в школах, в которых два месяца проводились занятия, во время каникул нужно провести тщательную дезинфекцию помещений", – привело 25 октября его слова "Апсныпресс".

Ранее глава министерства Инал Габлия не исключал, что в конце октября школьные каникулы могут продлить еще на неделю, но, по словам Кутелии, пока такой необходимости нет, сообщил 25 октября "Sputnik Абхазия".

"Министерство просвещения и языковой политики держит руку на пульсе, каждую пятницу получает информацию по эпидобстановке в школах, более того, специалисты ведомства во всех районах страны проверяют, как выполняются санитарные нормы, в чем нуждаются школы. Если чего-то не хватает, то мы в меру своих возможностей стараемся помогать им", – сказал Кутелия.

Всего в Абхазии более 4000 учителей, из них около 100, по данным Минпросвещения, болеют коронавирусом. Из 30 тысяч учеников абхазских школ коронавирус выявлен у 147, уточнило издание.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Абхазии к вечеру 25 октября составило 30924, в том числе 202 за сутки. Из них выздоровели 26313 пациентов, в том числе 204 за сутки, умерли 447, в том числе пять за сутки.

В Гудаутской ЦРБ находятся 94 пациента с коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице – 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ – 22 пациента, в Гагрской ЦРБ – 27 пациентов, в том числе шесть в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, из них 12 человек в тяжёлом состоянии, сообщило вечером 25 октября "Абхазия-Информ".

Напомним, 18 августа в Сухуме был развернут мобильный военный госпиталь на 100 мест, который Минобороны России отправило в ответ на просьбу властей Абхазии помочь в борьбе с коронавирусом. К 2 октября в нем стационарно пролечились 192 жителя Абхазии, еще 656 пациентов получили помощь амбулаторно, сообщило Минобороны России.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты призвали ужесточить антиковидные меры в Абхазии", "Мэрия Сухума отчиталась о задержаниях общественного транспорта за пассажиров без масок", "Туристы из России отметили игнорирование антиковидных ограничений в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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