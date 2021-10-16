Жители Северного Кавказа отметили 162-летие Коста Хетагурова

16 октября 2021, 02:46

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Памятные мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения основоположника осетинской литературы поэта и художника Коста Хетагурова состоялись в музее-усадьбе в Ставрополе. Во Северной Осетии в этот день открыли два новых бюста Хетагурову.

Как писал "Кавказский узел", в апреля 2018 года после проведения на сайте администрации Владикавказа голосования власти приняли решение перенести памятник осетинскому поэту Коста Хетагурову с улицы Мира на территорию музея поэта. Это решение вызвало возмущение пользователей социальных сетей. 30 апреля 2018 года жители Владикавказа, протестуя против переноса памятника, организовали своеобразный фотокараул, разместив свои фотографии рядом с монументом. Они также провели акцию по сбору подписей против переноса. В октябре 2020 года во Владикавказе прошел флешмоб "Вернись, Коста". Его участники потребовали вернуть памятник осетинском поэту на проспект Мира, откуда он был перенесен в центральный парк культуры и отдыха, по заверениям властей, временно.

Коста (Константин) Леванович Хетагуров (1859—1906) — основоположник осетинской литературы, поэт, просветитель, скульптор, художник. Считается, что он стоял у истоков литературного осетинского языка.

Мероприятие, посвященное 162-й годовщине со дня рождения Коста Хетагурова, провели 15 октября в музее-усадьбе Василия Смирнова - ставропольского художника, который был учителем рисования осетинского художника и поэта, передал корреспондент "Кавказского узла". В доме Смирнова Хетагуров жил в 1890-х годах, когда он поселился в Ставрополе и писал стихи и статьи для различных газет и журналов.

На памятное мероприятие, которое проходило во дворе музея-усадьбы пришло около 30 человек, среди них были и сотрудники Ставропольского музея-заповедника. Одна из посетительниц мероприятия сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что работает в другом филиале этого музея (музей-усадьба Василия Смирнова - это филиал Ставропольского музея-заповедника) и пришла на мероприятие, потому что ей интересно было посмотреть на работу коллег. В первом ряду сидели несколько представителей осетинской диаспоры, на мероприятии присутствовала родственница поэта Ида Хетагурова.

Памятный вечер состоял из двух частей. Сначала двое молодых осетин продемонстрировали древние аланские костюмы, которые удалось воссоздать реконструктору Елену Корж. Она подробно объяснила все детали костюмов, их значение, практическое применение. После этого молодой человек, не снимая костюма, прочитал стихотворение на осетинском языке, а девушка - басню.

"Я много лет занимаюсь реконструкцией. Начинала с Золотой Орды, а потом захотела сделать какую-то локализацию, а именно: Золотая Орда Северного Кавказа. Я начала изучать влияние Золотой Орды на Северный Кавказ и просто влюбилась в северо-кавказский костюм, именно в его ранних вариациях. Он настолько уникален, интересен и неоднозначен. Он неоднозначно рассматривается исследователями, неоднозначно воспринимается. Это очень сложный вопрос в истории Северного Кавказа - этническая принадлежность (различных элементов, костюма. - Прим. "Кавказского узла")... Это очень интересно", - сказала Корж корреспонденту "Кавказского узла" после мероприятия.

Сложностей в получении информации нет, но есть сложности в получении материалов, которые бы были "более приближены к тем, которые использовали люди в Средневековье", отметила она.

Корж пояснила, что представленные ею костюмы - один мужской и два женских - относятся к эпохе раннего Средневековья. Но первое женское платье - это "вариант по катакомбным могильникам, которые, несомненно, принадлежат аланскому населению, а второй (вариант женского платья) - по скальным погребениям, очень спорным, у которых есть три или четыре этнические интерпретации". "Они (интерпретации) отличаются, есть похожие. И можно на примере сравнения этих костюмов уже увидеть, как менялся костюм от контактов с различными этносами. Даже костюм может быть интересным для изучения истории - он демонстрирует, как контактировали племена и народы между собой", - заключила она.

После демонстрации костюмов и чтения стихов и басен на мероприятии выступили исполнители этнической музыки на народных осетинских инструментах - две девушки и юноша, приехавшие из Северной Осетии. Они играли на старинных осетинских музыкальных инструментах, при этом одна из исполнительниц подробно рассказала зрителям, какой инструмент как называется на осетинском. Она пела на осетинском, в том числе песни на стихи Коста, во время исполнения одной из них зрители подпевали.

После окончания мини-концерта часть зрителей ушла, а остальные, в основном из представителей диаспоры, отправились к памятнику Коста Хетагурова, расположенного неподалеку от музея-усадьбы, и возложили цветы.

Жительница Ставрополя Галина Федоровна, пришедшая на мероприятие с внучкой-инвалидом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что оказалась на вечере памяти Коста Хетагурова благодаря знакомой, которая периодически помогает им попасть на различные мероприятия. "Интересно - и костюмы, и музыка, нам понравилось", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Зинаида Алексеевна рассказала, что накануне была в музее-усадьбе Василия Смирнова на экскурсии, и узнала о памятном мероприятии. "Не знала (про Хетагурова), а тут вчера (14 октября) пошли в музей, всё было интересно, мне очень понравилось, поэтому сегодня я тоже пришла. Провела время с удовольствием. Мне очень интересна была его (Коста) история [...] И мне нравится их (осетинская) культура. Они такие культурные, вежливые. Очень понравилась их музыка - молодцы! Даже если ничего не понимаешь (на осетинском), получаешь удовольствие", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек Олег, осетин по национальности, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что такие мероприятия очень важны для тех, кто находится вдали от родины. "Я родился и вырос в (Северной) Осетии, но уже 10 лет живу в Ставрополе. И сегодня я оказался на родине. Те эмоции, которые я получил, я не получил бы ни за какие деньги", - сказал он. Олег признался, что узнал и новое об осетинской культуре - в частности, костюмы. "Я совершенно не имел представления об аланских костюмах", - признался Олег.

Представитель осетинской диаспоры в Ставрополе, глава совета старейшин Савелий Дзадтеевич Бацоев отметил, что на мероприятие приехали "гости из родной Осетии". "Мне приятно, что молодежь вот так консолидируется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бацоев признался, что не подозревал о реконструкции (костюмов). "Я знал, что оружием занимаются здесь ребята - реконструкцией старинного оружия, бои проводят, а что они одежду реконструируют не знал. А это ведь совсем непросто" - подчеркнул собеседник.

Старейшина сказал, что не ожидал услышать, как играют на национальных осетинских инструментах. "Первый и последний раз я это слышал, когда учился в четвертом классе. Десятиклассник играл на одном из инструментов, которые нам сегодня (15 октября) показали", - сказал Бацоев.

Ида Хетагурова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она приходится внучкой племяннику Коста Хетагурова. "Борис Алексеевич звали моего дедушку. Мой дедушка в пять лет ездил с Коста в Санкт-Петербург, и по следам этой поездки Коста написал рассказ", - поделилась она.

Хетагурова отметила национальный колорит мероприятия. "Неожиданно, сюрприз был, что нам исторические костюмы показали. Редко такое увидишь. Ну и выступление музыкантов из Владикавказа, все эти старинные инструменты очень впечатлили", - сказала она.

Хетагурова призналась, что регулярно участвует в мероприятиях, посвященных памяти ее знаменитого родственника. Небольшую численность зрителей, особенно осетин, она объяснила тем, что мероприятие проводилось днем в рабочий день. "В выходные дни обычно больше людей. Особенно много бывает посетителей, когда юбилей (отмечается)", - предположила она.

Мероприятие было скромным, но очень хорошим, отметила Хетагурова. "Я как в детство окунулась", - заключила она.

В Северной Осетии открыли два новых бюста Коста Хетагурова

Во Владикавказе мероприятия, посвященные дню рождения Коста Хетагурова, проходили "в основном, локально", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления культуры мэрии Руслан Марзоев. "В школах, в детских садах, учреждениях культуры проходили небольшие мероприятия. Из официальных, протокольных были возложения (цветов на могилу Коста в пантеоне Осетинской церкви во Владикавказе. - Прим "Кавказского узла")... Крупных мероприятий не было", - сообщил он.

Марзоев отметил, что на масштаб мероприятий оказывают влияние ограничения, связанные с пандемией. На возложении было только руководство республики и города, представители общественных организаций. "Школьники на возложении сделали театральную постановку небольшую - читали стихи. Всё это было немного театрализовано", - пояснил он.

Во Владикавказе есть проспект Коста - это главная улица, которая пересекает город насквозь. Также в городе установлено несколько памятников Хетагурову - около Осетинского театра, неподалеку от Северо-Осетинского госуниверситета - вуза, носящего имя Коста Хетагурова, в пантеоне Осетинской церкви, где Хетагуров захоронен, на проспекте Мира работы Владимира Соскиева.

Бюст Коста был открыт 15 октября в школе-интернате Владикавказа. Скульптор Ибрагим Хаев рассказал, что сам решил подарить школе бюст. "Мой сын пошел в первый класс этой школы, и когда я пришел туда, то увидел у них место, где написаны гимн России и гимн Осетии, и флаги - России и Осетии. И мне показалось, что в этом месте нужно поставить бюст Коста, основоположника осетинской литературы... и я решил сделать им такой подарок", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

На церемонии открытия дети читали стихи Коста, играли на музыкальных инструментах, сообщил Хаев. "Руководство пока воздерживается проводить в школах массовые мероприятия, поэтому в основном были дети", - пояснил он.

Также 15 октября был открыт бюст Коста Хетагурова работы Хаева в городе Дигора. "Он уже побольше - для экстерьера, для улицы. Сразу после мероприятия в школе я поехал в Дигору. Там открыли (бюст) в торжественной обстановке, с участием официальных лиц", - сообщил Хаев. Он рассказал, что работа выполнена по заказу властей. "Коста - поэт и живописец, он близок мне по духу. И, как сегодня сказали на открытии второго бюста, Коста для Осетии - это "как сердце". Для Осетии это всё", - пояснил Хаев свой интерес к скульптурам, посвященным Хетагурову.

Журналист Заур Фарниев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обычно в юбилей Коста собирается много людей, а в этот раз массового ничего не было: ни во Владикавказе, ни в селении Нар, откуда Коста родом".

Традиционно в этот день прошли конкурсы чтецов, отметил он. Подобные мероприятия прошли в этом году в Южной Осетии - конкурсы чтецов, возложения цветов к памятникам, "не больше", сказал Фарниев.

В неюбилейные годы памятные даты, связанные с Хоста, хоть и не имеют формата массовых мероприятий, но проводятся всё же не для галочки, считает он. "В соцсетях вспоминают всегда довольно тепло. Кто-то начинает цитировать стихи, кто-то запускает флешмоб... Хетагуров для Северной Осетии - как современник. Его стихи актуальны до сих пор... поэтому про него всегда вспоминают, это от души идет", - сказал Фарниев.

Он отметил, что фигура Коста объединяет всех - и тех, кто ратует за возрождение традиций и подъем национального духа, и их оппонентов: "Для всех без исключения, на какой бы стороне они ни находились, Коста - это образец", - подчеркнул журналист.

Жители Карачаево-Черкесии также 15 октября отметили годовщину со дня рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова и день села, названного в честь поэта, сообщил ТАСС.