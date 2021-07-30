Жители поселка близ Шахт потребовали отремонтировать дорогу

30 июля 2021, 20:35

Жители поселка Интернациональный обратились к губернатору Ростовской области с просьбой отремонтировать дорогу. Участок дороги, связывающей поселок с Шахтами, можно преодолеть только на внедорожнике, рассказали участники схода.

Жители посёлка Интернациональный Октябрьского района Ростовской области провели сегодня сход с требованием отремонтировать участок дороги протяженностью около 500 метров по улице Васюты на границе между Шахтами и поселком. На встрече собрались 20 человек, к ним присоединились еще семь автомобилистов, которые проезжали мимо, участники схода записали видеообращение к губернатору Ростовской области, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на сходе жителей.



Участок дороги со стороны Шахт не ремонтировался 10 лет, рассказал местный житель Виктор Матвеев. "Как только шахта "Южная" развалилась, дорогу ремонтировать стало некому. Если по посёлку Интернациональный ещё как-то делают ремонт, то этот участок дороги со стороны города Шахты вообще никто не ремонтирует", - пожаловался он.

По его словам, люди сами засыпают ямы. "Куда бы мы не обращались, никакого толку. Пришел ответ из министерства транспорта Ростовской области, что в этом 2021 году дорогу отремонтируют, но, видимо, так и забыли про свои обещания. Обращались в администрацию города Шахты, там нам тоже сказали, что дорогу сделают", - сообщил Матвеев.

По существующей дороге ездить практически невозможно, отметил местный житель. "Одни ямы, часто у водителей колёса отваливаются, особенно ночью, когда плохо видно. Также тут ходить невозможно, тротуара нет. Во время дождей на дороге сплошные лужи. Нужно с собой лодку носить, чтобы попасть на остановку", - рассказал Виктор.

его словам, по этой дороге дети добираются в школу. "Многие дети учатся в школах 1 и 8 в Шахтах и им до остановки нужно идти через это вот, называемое дорогой, а пройти тут, когда дожди, невозможно. Им приходится надевать сапоги, чтобы пройти по лужам и грязи, а с собой нести другую обувь, чтобы потом переобуться, на другом берегу, так сказать. При этом ещё в школу нужно нести сменную обувь. И получается, что бедные дети тащат с собой целые баулы", - подчеркнул Виктор.

Маршрутки по дороге ездить отказываются, рассказал местный житель. "Только недавно удалось договориться с одним из перевозчиков, он пустил автобус, который ходит три раза в сутки и то уже идёт разговор, что может отменить рейсы, а маршрутки так и не ходят", - сообщил Матвеев.



По его словам, местные жители самостоятельно сделали дорогу, которая проходит рядом. "Скинулись, купили щебня, наняли трактор, разровняли, но она тоже пришла уже в негодность и по ней ездить тоже неудобно", - заключил Виктор.



Жителю посёлка Интернациональный Руслану пришлось купить "Ниву", чтобы хоть как-то проезжать по дороге. "Много лет был спор между Шахтами и Октябрьским районом, чья эта дорога и кто её должен ремонтировать. Вот неужели чиновники не могут встретиться и решить, кому делать дорогу, ведь страдают люди, тут не то что идти, тут проехать даже на "Ниве" сложно", - рассказал он.



На своей машине житель поселка Евгений вообще не может проехать по дороге. "Мне приходится объезжать через трассу М-4 "Дон", заезжать с другой стороны в Шахты. Это примерно на 15 километров дальше, что, конечно, выходит дороже, и тратится больше времени", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".



Водители отказываются ездить в Интернациональный, сказал проезжавший мимо таксист. "Никто её не делает много лет и будут ли делать - неизвестно. Впечатление, что дорога никому не нужна, ни Шахтам, ни Октябрьскому сельскому району. Нам сюда приходится ездить, если есть заказ, частники отказываются. Но с осени по весну мы тоже сюда не ездим, потому что просто это невозможно", - отметил водитель.



Заявление по поводу ремонта дороги в администрацию Шахт дважды направляла председатель уличного комитета Лидия Строилова. "Один раз они мне написали, что всё решат и сделают, потом написали, что сделают в 2021 году", - сообщила она.



Видеообращение к губернатору Ростовской области с просьбой решить проблему записала на сходе депутат собрания депутатов Краснокутского сельского поселения Ольга Курт. "Дорога, которая соединяет посёлок Интернациональный с городом Шахты, разбита полностью, трудно добираться в Шахты в школу, водить детей в детский сад - так как в Интернациональном садика нет, дети ходят в детские сады города Шахты. Скорая помощь по этой дороге не может проехать, приходится делать большой круг, в результате теряется время и скорая зачастую прибывает с опозданием", - указала она в обращении.



"Обращались во многие инстанции, в администрацию Шахт, в областное министерство, но нам везде отказывают в связи с тем, что нет денег на ремонт. Мы все теперь просим губернатора помочь нам с ремонтом дороги. Раньше Шахты и Октябрьский район разбирались между собой, чья эта дорога. Сейчас можно сказать точно, этот участок по документам относится к Шахтам и они должны её ремонтировать", - рассказала депутат корреспонденту "Кавказского узла".



Перед каждыми выборами местным жителям обещают отремонтировать дорогу, указала жительница Интернационального Елена. "Но выборы проходят и всё забывают. Я прошу мужа съездить в Шахты, в магазины или аптеку, муж отказывается, потому что потом дорого ремонтировать машину, мы уже несколько раз ремонтировали именно из-за этого. Пешком идти далеко, а если грязь - вообще не пройти", - отметила она.



Кроме жителей посёлка Интернациональный, где проживают больше 1000 человек, страдают жители посёлка Майский в котором живет более 2 тысяч человек и Краснокутского сельского поселения с населением 4,7 тысяч человек. "Если отремонтируют эту дорогу, то все смогут проезжать здесь в Шахты, а не ехать через трассу "Дон", где часто огромные пробки. Нам очень нужна эта дорога", - рассказали местные жители на сходе.



В администрации города Шахты корреспонденту "Кавказского узла" на телефонные звонки никто не ответил.



В первую очередь, нужно выяснить, кому принадлежит дорога, указал юрист Евгений Трифонов. "Согласно пункту 6 ФЗ 257 "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации", дороги могут принадлежать как самой федерации, субъектам федерации, так и муниципальным органам, а также юридическим и физическим лицам. Чтобы определить, кому принадлежит дорога, нужно обратиться к реестру автомобильных дорог общего пользования, федерального, регионального или муниципального значения или к перечню дорог не общего пользования", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация города Шахты обязана предоставить информацию о собственнике дороги, отметил Трифонов. "Так как администрация города не даёт конкретной информации, жителям нужно обратиться в прокуратуру города Шахты, чтобы выяснить, кому принадлежит дорога, а также чтобы обязать собственника провести её ремонт. Согласно закону, ремонт и обслуживание дороги должны осуществляться собственником", - подчеркнул Трифонов.

По его словам, жители могут также обратиться в суд, так как дорожное полотно находится в аварийном состоянии и создаёт ежедневную угрозу для имущества (автомобиля)." Ямы на дороге желательно зафиксировать и обратиться в ГИБДД города Шахты. Представители ведомства должны выехать на место и произвести замер ям, и если ямы превышают требования, которые предъявляет к состоянию дороги закон, то это является основанием для обращения граждан в суд, чтобы в судебном порядке обязать администрацию отремонтировать дорогу", - указал Трифонов. Он также добавил, что если автомобили жителей получили повреждения из-за поездки по дороге в аварийном состоянии и это надлежащим образом зафиксировано, документы также можно предъявить в суде.