31 декабря 2020, 18:44

Прокуратура сообщила о крупном мошенничестве при ликвидации свалок под Волгоградом

Директор компании, заключившей договор на ликвидацию свалок в Волгоградской области, арестован по подозрению в мошенничестве. Компания-подрядчик не вывозила отходы с рекультивируемых свалок, а просто засыпала их грунтом, присвоив 76,7 миллиона рублей, заявили следователи.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что между одной из компаний и Дирекцией водохозяйственного строительства был заключен договор о ликвидации свалок в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области на сумму около 270 миллионов рублей. По данным прокуратуры, директор компании, зная, что работы в полном объеме не проведены, сообщил об окончании работ и получил оплату по контракту, сообщила сегодня Волжская природоохранная прокуратура.

По версии следствия, компания-подрядчик закопала часть отходов на свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав их грунтом, хотя по условиям контракта должна была вывезти отходы на полигоны ТБО. По данным следствия, при этом было сэкономлено 76,7 миллионов рублей, которые глава компании присвоил, сообщила сегодня "Высота 102".

Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Директор компании заключен под стражу, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Комментариев директора компании или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Примечание:

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