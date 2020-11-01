Проездные с видами Карачаево-Черкесии вызвали интерес у москвичей

01 ноября 2020, 18:27

Транспортные карты и проездные билеты с достопримечательностями Карачаево-Черкесии выпущены в продажу, чтобы заинтересовать пассажиров московского метро турпоездками на Северный Кавказ, рассказали в постпредстве республики. Опрошенные "Кавказским узлом" московские специалисты сочли такую рекламу малоэффективной, а пассажиры метро нашли привлекательным дизайн брендированных карт.

Выпуск карт стал частью сотрудничества постпредства КЧР с мэрией Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы одобрил выпуск 10 тысяч транспортных карт "Тройка" и 400 тысяч проездного билета "Единый" с тематическим рисунком, посвященным достопримечательностям Карачаево-Черкесии, и приглашением в республику, сообщила 20 октября пресс-служба полномочного представителя президента России в СКФО.

"Инициатива стала частью просветительского проекта «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!», реализуемого постоянным представительством КЧР в г. Москве. Он призван познакомить жителей и гостей столицы с уникальными возможностями для всесезонного спорта и отдыха, которые предоставляет Карачаево-Черкесская Республика. С 20 октября брендированные «Тройки» можно будет приобрести в кассах кольцевой линии [московского метро] и всех станций внутри нее; билеты «Единый» – в кассах на всех станциях Мосметро", - говорится в сообщении на сайте полпреда президента.

Постоянное представительство Карачаево-Черкесии в Москве не первый год взаимодействует с Департаментом региональных связей Москвы, департаментом культуры, департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках соглашения между Москвой и Карачаево-Черкесией, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" постпред КЧР в Москве Мадина Гогова.

"Ранее в Москве были организованы фотовыставки на бульварах, в парках и скверах, пешеходы могли ознакомиться с достопримечательностями КЧР. В свою очередь в КЧР осенью прошлого года прошли «Дни Москвы в КЧР», затрагивающие сферы культуры, спорта, туризма и образования и так далее. В начале 2020 года на станции метро «Воробьевы горы» прошла выставка, посвященная быту, культуре и истории народов, а также современному развитию КЧР. Открывала выставку Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена. Нынешняя акция - логичное продолжение сотрудничества с мэрией Москвы и, в частности, с Мосметро", - рассказала она.

На резкое увеличение туристов, по ее словам, в постпредстве на рассчитывают. "Подобные акции точно не лишние, нужно искать любые площадки, чтобы рассказать о красоте нашей Родины. Конечно, это не тот случай, когда мы надеемся на резкое развитие туризма, но небольшим толчком стать вполне может: представьте себе, карточка попадает в руки человеку в метро, он на нее смотрит, читает и заинтересовывается! КЧР - красивая маленькая республика с необыкновенными достопримечательностями в самых разных сферах! Даже если человек банально зайдет в интернет и прочитает про Карачаево-Черкесию, то это успех. Он узнает про Архыз, Домбай, Теберду", - сказала Гогова.

Живущие в Москве уроженцы Карачаево-Черкесии, по ее данным, активно покупают брендированные карты: "Карточки стали востребованы среди наших земляков, некоторые покупают их сразу несколько - на память".

На картах "Тройка" изображена вершина Эльбруса, исполненная в цветах флага республики, с приглашением посетить регион, описала дизайн карты Мадина Гогова. "На билетах «Единый» перечислены достопримечательности КЧР - Архыз, Домбай, обсерватория САО РАН, медовые водопады, древние христианские храмы… Эскиз подготовлен совместно с Мосметро. Всего выпущено 10 тысяч брендированных карт «Тройка» и 400 тысяч проездных «Единый». «Тройки» доступны для покупки в кассах на Кольцевой линии и внутри нее, проездные билеты - во всех кассах Мосметро", - рассказала она.

Проект реализован на средства Мосметро, подчеркнула Мадина Гогова. "С нашей стороны финансовых вложений не было", - добавила она. "Кавказский узел" 26 октября отправил в Мосметро запрос относительно стоимости проекта, к 1 ноября ответа не поступило.

В будущем, по словам Гоговой, постпредство планирует продолжить взаимодействие с мэрией Москвы. "Планировалось проведение множества видов активностей в парках и музеях, в том числе научных конференций, выставок и так далее. Но в связи с пандемией формат меняется", - рассказала она.

Эксперты поспорили об эффективности рекламы на картах метро

Директор пиар-агентства Kozlov&Arakelyan PR-Group, эксперт аналитического центра "Акценты" и центра "Юг" Андрей Козлов одобрительно высказался об идее выпуска брендированных карт. "Постпредство сделало верный ход, умно подсчитав своей таргет. Курорты КЧР, несмотря на их относительно высокую цену, нацелены на неизбалованных и небогатых людей. В курорты вкладывают немалые деньги, пытаются создать инфраструктуру, но уровень сервиса по сравнению с традиционными туристическими странами не конкурентен. Я имею в виду страны Европы и Юго-восточной Азии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Козлов.

Однако он считает, что туристический поток в республику вряд ли увеличится. "Акция, конечно же, прекрасна для типографий, а также для того, чтобы потратить бюджетные деньги. Я не представлю, как такая реклама может сработать. [...] Я не думаю, что человек с утра в толкучке, в смеси неприятных запахов, недружелюбия, увидев красоты КЧР, решит туда убежать... В СССР была реклама – «Летайте самолетами «Аэрофлота». Это напоминает тот самый концепт", - поделился критическими соображениями директор пиар-агентства.

Такая реклама может сработать потому, что в связи с коронавирусом границы страны закрыты, предположил он. "Если человек в отчаянии, то поедет хоть куда", - сказал Андрей Козлов.

Фотограф и блогер Василий Максимов, который по работе часто пользуется подземкой, со скепсисом отнесся к выпуску брендированных карт. "Я пользуюсь только одной картой, старой. В Карачаево-Черкесии никогда не был, но поехал бы в случае командировки. Реклама вряд ли на меня подействует. Если отдыхать, то, конечно, я лучше [поехал бы] в Европу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" блогер.

Эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг, также часто пользующийся метро, считает, что важнее не дизайн, а функционал карты. Тем не менее, карту с видами Карачаево-Черкесии он бы приобрел.

"Для меня карта, это в первую очередь инструмент, поэтому внешний вид ее не очень важен. С другой стороны, если бы я знал, что на ней эксклюзивный дизайн, мне было бы приятно. Но еще приятнее было бы, если такая карта давала бы какие-нибудь скидки или небольшие бонусы… Для меня важны безопасность и инфраструктура. Не уверен, что одних красивых видов мне было бы достаточно для выбора места для отдыха", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вайсенберг.

Подобная практика пиара является достаточно распространенной в мире, и акция вполне может привлечь туристов в Карачаево-Черкесию, прокомментировал идею брендированных карт политолог Борис Урусов. "Это позитивно повлияет на развитие туризма. Подобные презентации практикуются даже главами государств. Я бы не стал говорить о том, что постпредство как-то не тем занимается. Постпредство работает в рамках своих полномочий и задач. А лучшей жизнью жителей Карачаево-Черкесии должны заниматься власти республики", - сказал Урусов корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторых пассажиров метро заинтересовали виды Карачаево-Черкесии

Одна из тех, кто купил брендированную карту, пассажирка метро Наталия Михеева, работающая менеджером по продажам в одной из компаний, идею оформления карты одобрила. "Это по крайней мере не банально. Приятно пользоваться «Тройкой», которая не обезличена, а имеет хотя бы какой-то дизайн… Ехать в Карачаево-Черкесию из-за этой рекламы я вряд ли захочу", - отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник строительной фирмы Артем Семашко, также купивший карту, признал, что Эльбрус, изображенный на ней, "очень красив". "А ведь и правда, мы стремимся куда-то в экзотику, а она у нас под рукой… Я задумаюсь над поездкой в КЧР", - сказал москвич.

Спортивный тренер Игорь Айвазов сообщил, что узнал о выпуске карт от продавщицы в кассе Мосметро и после покупки карты "твердо решил посетить Карачаево-Черкесию". "В данном случае таргет сработал. Вот лично по мне, так акция привлечет внимание туристов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Москвы.