Эльдар Гасанов. Фото: http://massa.az/news/az/13949/sgb-eldar-gasanov-zaderjan-podozrevaetsya-v-rastrate-byudjetnyh-sredstv

17 августа 2020, 14:15

Глава посольства Азербайджана в трех странах Балкан уволен после ареста

Президент Азербайджана отправил сегодня в отставку посла страны в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании средств.

Как писал "Кавказский узел", посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в связи с уголовным делом в отношении должностных лиц МИД Азербайджана о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и присвоении бюджетных денег. Гасанов заявил о своей невиновности. На следующий день суд в Баку постановил заключить посла под стражу на три месяца.

Ильхам Алиев распорядился "отозвать Эльдара Гумбат оглу Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Черногории и Боснии и Герцеговине с резиденцией в городе Белград", говорится в распоряжении, опубликованном на сайте президента Азербайджана. Документ датирован сегодняшним днем. О назначении нового посла на этом сайте, по состоянию на 13.40 мск 17 августа, информации нет.

Сегодня же Ильхам Алиев произвел и другие кадровые перестановки в системе МИД. Отправлен в отставку чрезвычайный и полномочный посол в Грузии Дурсун Гасанов, вместо него назначен Фаиг Гулиев. Одновременно Гулиев освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой, информировало азербайджанское государственное информагентство Аzertag.

Напомним, что по одному уголовному делу с Эльдаром Гасановым арестованы заведующий Управлением делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Молла-заде, глава хозяйственного отдела этой структуры Салим Ализаде, начальник консульского управления Фаиг Багиров и другие лица. Кроме того, 16 июля был отправлен в отставку глава МИД Эльмар Мамедъяров - его сменил Джейхун Байрамов.

Случай с Гасановым стал первым арестом посла в истории Азербайджана со времени восстановления независимости. Послом на Балканах Гасанов был с 2013 года. До этого он 12 лет занимал пост посла в Румынии, а ранее был генпрокурором Азербайджана и служил в органах МВД.

Примечание:

"Сын азербайджанского оппозиционера проводит голодовку в заключении", "Джейхун Намазов отправлен под домашний арест", "Защита нашла нарушения в делах трех азербайджанских активистов".

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