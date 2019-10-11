ОНК констатировала отсутствие жалоб перед бунтом в СИЗО Нальчика

11 октября 2019, 23:41

Представители Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии за последние полтора месяца дважды посещали СИЗО в Нальчике и не получали жалоб, сообщил глава ОНК Заур Жемухов. Погром в изоляторе произошел на фоне опасений местных правозащитников защищать арестантов, утверждает автор проекта по защите прав заключенных Gulagu.net Владимир Осечкин.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября прокуратура сообщила о погроме в карцере нальчикского СИЗО. Ведомство утверждает, что осужденные и обвиняемые уничтожили имущество на 26 тысяч рублей. Пользователи Instagram предположили, что заключенные протестовали против условий содержания в изоляторе.

Жалобы на условия в нальчикском СИЗО поступают не первый год, сообщил автор проекта по защите прав заключенных Gulagu.net Владимир Осечкин. "Возмущение заключенных объяснимо. Другой вопрос, что поломка оборудования, камер наблюдения и оснащения камер - не выход из ситуации. Люди там в отчаянии, и рассчитывать им особо не на что. Столичным правозащитникам до них дела нет, а в регионе выступать против произвола силовиков просто опасно для жизни", - сказал Осечкин корреспонденту "Кавказского узла".

При этом член Общественная наблюдательная комиссия Кабардино-Балкарии жалоб на условия содержания в СИЗО Нальчика не получала, сообщил глава местной ОНК Заур Жемухов. Он отметил, что посещал изолятор за полтора месяца до инцидента. "Не было жалоб ни по загруженности, ни на бытовые условия, все было хорошо. Если бывают жалобы, то на медицинское обслуживание, его отсутствие и на разного рода психологическое давление - но это так называемая «оперативная работа». Коллеги были [в СИЗО] буквально на днях, у нас был проект по мониторингу ситуации в области прав на частную жизнь. Изучалось, есть ли проблемы с посылками, телефонными звонками, посещением родных, личным пространством. По всему перечисленному в СИЗО Нальчика проблем не было", - рассказал Жемухов.

По его мнению, бытовые условия в изоляторах Кабардино-Балкарии "если не лучшие в РФ, то одни из лучших". "Наши заведения очень строго придерживаются всех регламентов касательно работы. Если там что-то происходит - это бывает что-то из ряда вон выходящее", - заключил Жемухов.

Правозащитник не уверен, что погром связан именно с давлением со стороны силовиков. "Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что ситуация могла быть связана с оперативной работой. Бывают ситуации, когда кто-то [из содержащихся в СИЗО] пытается утвердить свой статус. Бытовые условия могут быть лишь поводом", - отметил Жемухов.

Корреспонденту "Кавказского узла не удалось получить оперативный комментарий в УФСИН региона, поскольку указанные на официальном сайте телефоны пресс-службы и дежурной части СИЗО №1 не работают. Ответа на письменный запрос, отправленного корреспондентом "Кавказского узла" в пресс-службу республиканского управления ФСИН 9 октября, к сегодняшнему дню нет. По состоянию на 16.40 мск 11 октября на сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии отсутствует информация о погроме в СИЗО.

Напомним, что в СИЗО Нальчика содержится ряд ингушских активистов, протестовавших против соглашения о границе с Чечней. 9 октября адвокаты обвиняемых сообщили, что обжаловали запрет на свидания со своими подзащитными.