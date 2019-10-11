Переселенцы на акции в Баку потребовали предоставить им жилье

11 октября 2019, 07:51

Группа вынужденных переселенцев провела 10 октября акцию протеста в Баку с требованием предоставить им благоустроенное жилье. Чиновники пообещали до конца года дать квартиры 3700 переселенцам.

В ходе акции, состоявшейся 10 октября, ее участники пожаловались на аварийное состояние военного общежития в Гарадагском районе, где их поселили, сообщило в тот же день агентство "Туран".

Ранее власти обещали предоставить переселенцам жилье в новом городке для вынужденных переселенцев "Гобу Парк". Хотя этот жилой комплекс уже сдан, но обитатели военного общежития квартир там не получили.

"Где мы живем нет школы, больницы, автобусы не ходят. 30 детей не могут ходить в школу", - цитирует одну из участниц акции агентство.

К участникам акции протеста вышел представитель ведомства. Чиновник признал, что не всем обитателям общежития хватило квартир в жилом комплексе "Гобу Парк" и пообещал, что еще 15 семей получат жилье в строящемся комплексе "Умид".

Он заявил, что ведомство предлагало временно поселить жильцов общежития на съемных квартирах, однако они отказывались. Чиновник рассказал, что в первую очередь жильем обеспечиваются те, кто проживал в аварийных условиях в школах и детских садах.

На первом этапе в жилом комплекса "Гобу Парк" жильем были обеспечены 1026 семей, на втором этапе – 1300, сообщило 10 октября со ссылкой на председателя Госкомитета по делам беженцев Ровшана Рзаева издание Trend.az.

Руководитель ведомства пообещал, что в текущем году в Азербайджане жилье будет предоставлено свыше 3700 вынужденным переселенцам. Кроме уже сданного комплекса, в Ширване жилье будет представлено 300 семьям, в Бейлагане строится 146 частных домов.

"В Гекчае, Гёкгеле и Кюрдамире в эксплуатацию будут введены в строй поселки", - цитирует Рзаева агентство

Чиновник рассказал, что в первую очередь жилье предоставляется вынужденным переселенцам, семьи которых проживают в тяжелых условиях. "В настоящее время таких семей 24 тысячи", - сообщил он.

В этот же день, 10 октября, начался переезд вынужденных переселенцев в жилой комплекс "Гобу Парк-2", сообщило агентство "Репорт".

Среди вынужденных переселенцев, разместившихся в общежитии №4 Азербайджанского медицинского университета, была проведена жеребьевка. Представители семей переселенцев поочередно тянули жребий, определяя в каком здании и какой квартире жилого комплекса "Гобу Парк-2" будут проживать.

В расположенный в Гарадагском районе столицы Азербайджана жилой комплекс "Гобу Парк-2" входит 13 десятиэтажных зданий, школа, детский сад, поликлиника, гимнастический, борцовский и тренажерный залы, шахматный центр, магазины и объекты общепита. Он был официально открыт 8 октября, информирует агентство.