Виталий Бут после происшествия. Фото: кадр видео Оксана Кадочникова https://www.youtube.com/watch?v=_cTABYnLKDw

08 октября 2019, 09:19

Кубанский депутат временно исключен из "Единой России" после наезда на ребенка

"Единая Россия" приостановила членство депутата гордумы Новороссийска Виталия Бута на время проверки ДТП, в котором пострадал ребенок. Сам Бут отрицает свое участие в происшествии.

"В связи с информацией, появившейся в СМИ, политический совет Новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в партии депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении, опубликованном 7 октября на сайте кубанского реготделения "Единой России".

В Новороссийске 4 октября автомобиль Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, за рулем автомашины, по данным источника в экстренных службах Кубани, был депутат Виталий Бут, информировало 7 октября ТАСС.

Водитель пытался скрыться с места ДТП и отказался от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения, сообщил 7 октября на своем сайте "Новороссийский рабочий".

Ребенок сильно не пострадал, а Бут был арестован на 48 часов, уточнило 7 октября со ссылкой на источник в спортивных кругах города РИА "Новости".

По данным председателя городской думы Новороссийска Александра Шаталова, уголовное дело в отношении Бута пока не возбуждено, идет доследственная проверка, сообщило агентство.

Сам Виталий Бут заявил, что автомобилем во время ДТП управлял не он, а водитель, сообщило 7 октября издание "Югополис".

На сайтах следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю и краевого ГУ МВД на 9.18 мск 8 октября нет информации о ДТП в Новороссийске.

Примечание:

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