Директор заправки в Сунже оштрафован после взрыва

05 октября 2019, 03:16

Работа газовой заправки в ингушском городе Сунжа, где семь человек стали жертвами взрыва, приостановлена на 90 дней. Технический директор компании-владельца АЗС оштрафован на 25 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 августа на газозаправке в Сунже произошли взрыв и пожар. Шестеро из семерых пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии и критическом состоянии. 6 сентября двоих пострадавших мужчин доставили для лечения и реабилитации в Нижний Новгород. Пострадавшим потребуется сложное и длительное лечение, а также операции по пересадке кожи: у одного из них обожжено почти 100% тела, у второго более 30%.

Прокуратура спустя два месяца после взрыва отчиталась о проверке газовой автозаправки, где произошло ЧП. Один из семи пострадавших умер, еще шестеро получили ожоги разной степени тяжести, отметили в ведомстве.

Инцидент расследуется по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Параллельная проверка работы заправки показала, что газомоторное топливо на ней реализовывалось с нарушениями правил безопасности, сообщила 4 октября прокуратура Ингушетии.

Республиканское управление Ростехнадзора зафиксировало нарушения. Технический директор компании, которой принадлежит АЗС, был оштрафован на 25 тысяч рублей, а работу заправочной станции приостановили на 90 суток, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, компания и ее технический директор были оштрафованы в общей сложности на 156 тысяч рублей за нарушение правил противопожарного режима.