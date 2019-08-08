Строители дороги Самтредиа - Григолети в Грузии потребовали выплаты зарплат

08 августа 2019, 02:54

Около 50 рабочих, ведущих строительство участка автодороги Самтредиа - Григолети трассы "Восток - Запад", провели акцию протеста. Они потребовали от компании-подрядчика выплатить им долги по зарплате за несколько месяцев.

Дорожные рабочие провели акцию протеста в городе Самтредиа 7 августа.

Они заявили, что около 50 дорожников не получали зарплату в течение нескольких месяцев, передает "Рустави 2".

Рабочие обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации и заставить компанию-подрядчика Green Way выполнить свои обязательства перед сотрудниками. По их словам, компания должна каждому их них от 1000 до 5000 лари (примерно от 341 до 1700 долларов). Они рассказали журналистам, что им приходится работать в очень тяжелых условиях. Рабочие, по их словам, бастуют около недели, все это время строительство автомагистрали не ведется.

Сотрудник Green Way признал, что у компании есть проблемы, однако заверил, что накопленный долг будет выплачен рабочим в течение 15 дней, передает телеканал.

Строительство третьего участка дороги Самтредиа - Григолети трассы "Восток - Запад" протяженностью 12 километров было начато 27 октября 2016, сообщил Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии на своем сайте. Проект финансируется Европейским инвестиционным банком и предусматривает строительство четырехполосной асфальтобетонной дороги, шести мостовых переходов, двух транспортных развязок, полевых и скотных перевалов. Предполагается, что новая дорога на участке Самтредиа - Григолети сократит протяженность пути на 45 процентов, отмечает "Спутник-Грузия". Трасса "Восток - Запад", или Европейская транзитная дорога Е-60, в Грузии начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти, передают "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что более 60 рабочих, которые строили железнодорожный тоннель между Восточной и Западной Грузией, написали заявления об увольнении, не добившись от работодателя выполнения своих требований.