Памятник Солженицыну открыт на его малой родине в Кисловодске

19 декабря 2018, 22:15

Сегодня в Кисловодске торжественно открыли памятник русскому писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну, столетие со дня рождения которого отметили 11 декабря.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2015 года в Кисловодске, где родился Александр Солженицын, был открыт первый в России музей Солженицына.

Установка памятника Александру Солженицыну в Кисловодске была приурочена к столетию со дня его рождения. Автором скульптуры стал российский художник-монументалист Зураб Церетели, он подарил памятник Кисловодску.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает «Своё ТВ».

Пятиметровый памятник писателю установлен на улице Вокзальной недалеко от дома, где он жил, пишет «Российская газета».

"В Кисловодске был открыт первый музей Солженицына и здесь уместен памятник этому выдающемуся патриоту Отечества. […] Я надеюсь, что памятник станет притягательным для горожан, это место будет заставлять нас размышлять, вспоминать великое наследие Солженицына", - заявила на открытии памятника Валентина Матвиенко, слова которой приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Памятник представляет собой фигуру писателя в полный рост на постаменте, к которому прикреплены латунные декоративные элементы с цитатами из его произведений. Эти цитаты, как сообщили в администрации города, выбирала вдова писателя Наталья Солженицына, передает ТАСС.

В день столетия со дня рождения писателя памятник Солженицыну был открыт также на названной в его честь улице в сквере между домами 11 и 13 в Таганском районе Москвы, отмечает РИА Новости.