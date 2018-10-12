Следком оценил ущерб по делу сочинского чиновника в 123 миллиона

12 октября 2018, 16:29

Замглавы департамента городского хозяйства сочинской администрации подозревается в превышении полномочий при покупке жилья за 123 миллиона рублей для переселенцев из аварийных домов, сообщило сегодня следствие.

По данным правоохранителей, Виталий Петренко заключил соответствующие контракты в 2014 году, когда возглавлял департамент.

Жильцы аварийных домов так и не переехали в новые квартиры, потому что строительство дома не завершено. Жилой комплекс, в котором местные власти приобрели 55 квартир, строился без разрешения, сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Краснодарскому краю.

На сайте администрации Сочи, по состоянию на 16.29 мск 12 октября, нет комментариев относительно этого уголовного дела. Комментариями от самого Виталия Петренко или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков также был заподозрен в превышении полномочий при покупке жилья. 23 апреля суд назначил Пермякову домашний арест. По данным следователей, в декабре 2012 года глава департамента заключил с застройщиком муниципальные контракты на покупку 16 квартир в Сочи для детей-сирот. Часть этих квартир оказалась непригодной для проживания.