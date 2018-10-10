Власти Дагестана пообещали жителям iPhone взамен на доносы

10 октября 2018, 08:24

Житель Дагестана, который оставит больше всего сообщений об экстремистских публикациях в соцсетях на "Горячей линии", получит iPhone, заявило Минсвязи республики.

Министерство связи, информации и массовых коммуникаций Дагестана предложило жителям оставлять анонимные сообщения о пропаганде экстремизма и терроризма в интернет на сайте 112.rdpress.ru, заполнив специальную форму.

Самые активные пользователи "Горячей линии" смогут выиграть призы - тот, кому присудят первое место, получит Apple iPhone SE 32 Gb, награда за второе - смартфон Xaomi Redmi 5 32 Gb, за третье - Xaomi Redmi 4A, говорится в сообщении на сайте.

Любой желающий может поделиться на сайте ссылками на посты, нарушающие законодательство РФ, которые разжигают ненависть по религиозному или национальному признаку, затем эксперты национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму обработают запрос, по результатам этой работы будут материалы будут направлены в силовые структуры, сообщается 9 октября на официальном сайте Дагкомрелигии.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре прокуратура выявила доступ к экстремистским материалам учащихся школы-интерната в Гергебильском районе Дагестана в кабинете по информатике.