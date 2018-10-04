Силовики открыли огонь на акции в Магасе

04 октября 2018, 12:10

Во время стихийной акции, которую проводят в Магасе противники соглашения о границе с Чечней, были слышны автоматные очереди.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики заблокировали дорогу в Магас, и участники стихийной акции пришли пешком в центр города. Их число, по разным оценкам, варьировалось от двух до пяти тысяч. Акция проходит на фоне увеличения числа мобильных постов силовиков на трассах Ингушетии.

Во время акции в Магасе были слышны выстрелы из автоматов. Число людей в центре города увеличивается, толпа скандирует лозунги.

В город стянуто множество силовиков и техники. На крыше парламента видны люди, похожие на снайперов, а в воздухе летают дроны, передал корреспондент "Кавказского узла".

О стрельбе во время акции сообщила сегодня на своей странице и пользователь Facebook Зарифа Саутиева, предположив, что стрельба была "провокацией". Она сопроводила сообщение видеозаписью, на которой слышны автоматные очереди и последовавшие за этим возмущенные крики и ругательства собравшихся.

Журналист "Русской службы Би-би-си" Лиза Фохт разместила в Twitter видео, на котором видна собравшаяся толпа, отреагировавшая шумом и криками на автоматные очереди.

"Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии", - написала в аннотации к видео Лиза Фохт.

Один из участников акции передал "Кавказскому узлу" фотографии и видео, на которых видны люди, собравшиеся в Магасе. На видео слышно также, что собравшиеся дружно поют песню.

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Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".