04 октября 2018, 12:10
Силовики открыли огонь на акции в Магасе
Во время стихийной акции, которую проводят в Магасе противники соглашения о границе с Чечней, были слышны автоматные очереди.
Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики заблокировали дорогу в Магас, и участники стихийной акции пришли пешком в центр города. Их число, по разным оценкам, варьировалось от двух до пяти тысяч. Акция проходит на фоне увеличения числа мобильных постов силовиков на трассах Ингушетии.
Во время акции в Магасе были слышны выстрелы из автоматов. Число людей в центре города увеличивается, толпа скандирует лозунги.
В город стянуто множество силовиков и техники. На крыше парламента видны люди, похожие на снайперов, а в воздухе летают дроны, передал корреспондент "Кавказского узла".
О стрельбе во время акции сообщила сегодня на своей странице и пользователь Facebook Зарифа Саутиева, предположив, что стрельба была "провокацией". Она сопроводила сообщение видеозаписью, на которой слышны автоматные очереди и последовавшие за этим возмущенные крики и ругательства собравшихся.
Журналист "Русской службы Би-би-си" Лиза Фохт разместила в Twitter видео, на котором видна собравшаяся толпа, отреагировавшая шумом и криками на автоматные очереди.
"Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии", - написала в аннотации к видео Лиза Фохт.
Один из участников акции передал "Кавказскому узлу" фотографии и видео, на которых видны люди, собравшиеся в Магасе. На видео слышно также, что собравшиеся дружно поют песню.
Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".
Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"