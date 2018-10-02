Сожительница Цапка отозвала иск о снятии ареста с 6 миллионов долларов

02 октября 2018, 06:28

Ростовский областной суд прекратил производство по иску гражданской жены лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка, которая требовала снятия ареста со своего банковского счета.

Как информировал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года вынес решение о реализации арестованного во время следствия имущества, включая имущество бывшей сожительницы лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок, чтобы обеспечить иски потерпевших от банды Цапков. Под арестом оказались банковский счет, автомобиль Porsche Panamera и дом в Ростове-на-Дону. По решению суда 1 июня арест снят с особняка и автомобиля, а 21 июня районный суд в Ростове-на-Дону отказал Анжеле-Марии Цапок в снятии ареста с банковского счета.

В ноябре 2010 года в кубанской станице Кущевская в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. 19 ноября 2013 года Сергей Цапок, которого суд признал лидером группировки, и еще два фигуранта уголовного дела о массовом убийстве были приговорены судом к пожизненному заключению. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в камере, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Дело банды Цапка".

1 октября Ростовский областной суд в порядке апелляции рассматривал дело по иску Анжелы-Марии Цапок о снятии ареста с банковского счета. В связи с тем что истица отказалась от требования о снятии ареста с 6 миллионов долларов, судом апелляционной инстанции принято решение о прекращении производства по делу, пишет со ссылкой на пресс-службу областного суда "Интерфакс-Юг".

Спорные 6 миллионов долларов, арест на которые был наложен судом еще в 2010 году, остаются под арестом, уточняет со ссылкой на адвоката Максима Кошелева, представляющего интересы потерпевших по делу Цапка, ТАСС.

Напомним, что 1 февраля потерпевшие получили 119 миллионов рублей со счетов матери Сергея Цапка. Еще 31 миллион судебные приставы требовали взыскать с Анжелы-Марии Цапок, но, по словам представителя потерпевших, она, не дожидаясь решения суда, перевела в пользу родственников жертв "кущевской" группировки 31 миллион рублей.

Новости о ходе судебных разбирательств, связанных с убийством в станице Кущевской, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кущёвская резня".