02 октября 2018, 06:28
Сожительница Цапка отозвала иск о снятии ареста с 6 миллионов долларов
Ростовский областной суд прекратил производство по иску гражданской жены лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка, которая требовала снятия ареста со своего банковского счета.
Как информировал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года вынес решение о реализации арестованного во время следствия имущества, включая имущество бывшей сожительницы лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок, чтобы обеспечить иски потерпевших от банды Цапков. Под арестом оказались банковский счет, автомобиль Porsche Panamera и дом в Ростове-на-Дону. По решению суда 1 июня арест снят с особняка и автомобиля, а 21 июня районный суд в Ростове-на-Дону отказал Анжеле-Марии Цапок в снятии ареста с банковского счета.
В ноябре 2010 года в кубанской станице Кущевская в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. 19 ноября 2013 года Сергей Цапок, которого суд признал лидером группировки, и еще два фигуранта уголовного дела о массовом убийстве были приговорены судом к пожизненному заключению. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в камере, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Дело банды Цапка".
1 октября Ростовский областной суд в порядке апелляции рассматривал дело по иску Анжелы-Марии Цапок о снятии ареста с банковского счета. В связи с тем что истица отказалась от требования о снятии ареста с 6 миллионов долларов, судом апелляционной инстанции принято решение о прекращении производства по делу, пишет со ссылкой на пресс-службу областного суда "Интерфакс-Юг".
Спорные 6 миллионов долларов, арест на которые был наложен судом еще в 2010 году, остаются под арестом, уточняет со ссылкой на адвоката Максима Кошелева, представляющего интересы потерпевших по делу Цапка, ТАСС.
Напомним, что 1 февраля потерпевшие получили 119 миллионов рублей со счетов матери Сергея Цапка. Еще 31 миллион судебные приставы требовали взыскать с Анжелы-Марии Цапок, но, по словам представителя потерпевших, она, не дожидаясь решения суда, перевела в пользу родственников жертв "кущевской" группировки 31 миллион рублей.
Новости о ходе судебных разбирательств, связанных с убийством в станице Кущевской, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кущёвская резня".