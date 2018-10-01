Жительница Чечни сообщила о пытках сына

01 октября 2018, 04:17

Жителю Чечни Эйде Арсанухаеву, который обвиняется в оправдании терроризма, в третий раз продлен арест. По словам матери задержанного Табарак Гунашевой, ее сына пытали, чтобы добиться признательных показаний. Арест Арсанухаеву продлен, несмотря на то, что у него имеются проблемы со здоровьем, сказал адвокат Солс Мусостов.

Заводской районный суд Грозного продлил 29 сентября срок ареста в отношении жителя станицы Наурская Наурского района Чечни Эйды Арсанухаева на два месяца. Суд уже в третий раз продлевает арест Арсанухаеву, которого обвиняют в оправдании терроризма, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать задержанного Табарак Гунашева.

По ее словам, 21 января 2018 года 25-летнего Арсанухаева забрали силовики для проверки. Спустя несколько дней задержали еще восьмерых знакомых Арсанухаева. Через две недели знакомых Арсанухаева отпустили, а его держали еще три месяца.

Как рассказала Табарак Гунашевой, ее сына задержали из-за видео, которое он показывал своим знакомым, по данным следствия, оправдывая действия террористов.

«Под давлением силовиков знакомые моего сына дали против него показания. Якобы он показывал видео и оправдывал терроризм. Мой сын ранее был судим, три года сидел за распространение запрещенных таблеток по ст. 228.2 УК РФ, но когда вышел из тюрьмы, встал на правильный путь, начал ремонтировать дом, чтобы завести семью. Каждый месяц отмечался в полиции. Если что-то происходило, то сразу приходили за ним. В этот раз тоже пришли за ним... Его пытали, чтобы он взял вину на себя. Но он отказался и через три месяца его отпустили, так как не добились признательных показаний», - рассказала Табарак Гунашева.

Женщина рассказала, что сын продолжил ремонтные работы и постоянно был дома, но в мае его вновь задержали за то, что он, по словам силовиков, скрывался от следствия.

«31 мая 2018 года, 15 (силовиков) вломились в наш дом и задержали сына. Сказали, что мой сын скрывался от следствия, но он всегда был рядом с нами, никуда не уезжал. Но сына вновь отвезли, не сказав, куда именно», - рассказала она.

В тот же день Заводской районный суд Грозного избрал в отношении Арсанухаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Спустя два месяца срок ареста был продлен.

Согласно постановлению суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в июне 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении Арсанухаева по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ.

Часть 1 статьи 205.2 устанавливает наказание за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма. Максимальное наказание - лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

«Арсанухаев Э. С. с июня по сентябрь 2017 года на территории Чеченской Республики, придерживаясь экстремистских взглядов, публично оправдывал перед гражданами Российской Федерации деятельность международной террористической организации «Исламское государство»* (далее МТО – «ИГ»), при этом демонстрировал видеоролики, содержащие сведения о деятельности МТО «ИГ»*, - говорится в постановлении суда.

Арсанухаев свою вину не признает и отказывается давать показания.

«Против сына дали показания несколько человек. Один из них приходил ко мне, рассказывал, что дал показания под давлением и угрозами силовиков, просил прощения, говорил, что ему стыдно перед Аллахом. Мой сын не признает вину. Он не оправдывал терроризм», - сказала Гунашева.

Мать заявила о пытках сына

По словам матери, ее сына пытали.

«Ночью начали и до утра пытали. Он отключился и его оттуда в больницу возили в шоковом состоянии. Он несколько раз терял сознание. В первый раз его не регистрировали в больнице. Я не смогла получить выписку. Потом он во второй раз попал в больницу. И его уже регистрировали. Выписку оттуда мы получили. Сначала мне не рассказывал, боялся за меня, но потом все же рассказал о пытках и попросил найти правозащитный центр, чтобы написать им письмо... Мы сначала боялись, что это навредит делу, но сейчас уже нет смысла скрывать это», - сказала Гунашева.

Силовики говорят, что мой сын дерзкий, ничего на себя не берет», - рассказала мать задержанного.

Гунашева отметила, что за все это время ей только один раз разрешили увидится с сыном.

«Это было в июле. Следователь говорил, что следующее свидание зависит от того, как себя будет вести мой сын... Сегодня (29 сентября) сына я видела в суде. Успела немного пообщаться. Он вновь попросил рассказать о пытках», - сказала она.

Адвокат заявил о проблемах со здоровьем Арсанухаева

Арсанухаев во время судебного заседания отказался признавать свою вину и сослался на статью 51 Конституции РФ, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсанухаева Солс Мусостов.

«Суд вновь продлил арест на два месяца. Следователи бездействуют и потом просят продлить арест. Я просил освободить его..., так как у него проблемы со здоровьем. У него нервные срывы, ему нужно лечение. Но суд принял другое решение», - рассказал Мусостов.

По его словам, уже на третьем судебном заседании подряд Арсанухаев не признает вину.

«Он говорит, что не оправдывал терроризм. Видео, из-за которого возбуждено уголовное дело, по словам моего подзащитного, было в мессенджере Telegram. Не он скачивал эти ролики, а они автоматически загружались, когда приходили уведомления от Telegram-каналов. Это особенности настроек, о которых он не знал. Следователь не ознакомил меня с этими роликами, но проведенная следствием экспертиза показала, что ролики экстремистские. Просмотр роликов – не преступление. Его обвиняют в оправдании терроризма. Якобы он показывал ролики и публично оправдывал. Но мой подзащитный отказывается признавать вину», - сообщил адвокат.

По его словам, давшие показания против Арсанухаева молодые люди постоянно получают инструкции от силовиков.

«Свидетели, давшие показания против Эйды, находятся под давлением. По имеющейся информации, они получают инструкции от силовиков. Источник не могу раскрыть. Они не свободны в своих показаниях. Но это не волнует никого. Они настроены любой ценой посадить Арсанухаева», - отметил Мусостов.

Адвокат подтвердил, что Арсанухаев жаловался на пытки.

«На этапе предварительного следствия он при следователе рассказал о пытках. В его показаниях это указано. Но фактов пыток нет. Жалобы не поданы. Сам он меня не просил заниматься вопросом пыток», - сказал адвокат.

В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попадают до решения суда

Эйда Арсанухаев внесен в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга.

По словам адвоката международной правозащитной группы "Агора" Андрея Сабинина, в этот список обычно добавляют людей, не дожидаясь вердикта суда.

“В этот список попадают даже подозреваемые в экстремизме или терроризме. Это соответствует законам. Их добавляют до решения суда. Их банковские счета сразу блокируются”, - сказал Сабинин корреспонденту "Кавказского узла".

Он также добавил, что иногда в этот перечень попадают родственники подозреваемых и обвиняемых в терроризме или экстремизме.

Какими-либо комментариями со стороны официальных представителей силовых ведомств относительно данных о пытках Арсанухаева "Кавказский узел" пока не располагает.

* - "Исламское государство" (ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России судом.