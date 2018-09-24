Старший прокурор показательно уволен в Дагестане

24 сентября 2018, 16:20

Информацию об увольнении сотрудника прокуратуры Рустама Даудова за нарушение присяги и порочащие проступки распространил сегодня государственный телеканал "Дагестан".

До увольнения Рустам Даудов занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Дагестана. Его отец, старший советник юстиции Омар Даудов - прокурор Кайтагского района.

Информацию об увольнении Рустама Даудова республиканские СМИ распространили сегодня, сюжет этому событию посвятила, в частности, РГВК "Дагестан".

Поздно вечером 18 сентября сотрудники ДПС остановили в Сергокалинском районе Дагестана Lexus LX 470. Ни водитель автомобиля, ни его пассажир Омар Даудов, ехавший на переднем сиденье, не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщило сегодня со ссылкой на приказ, подписанный руководством прокуратуры 21 сентября, РИА "Дербент".

Омар Даудов, как утверждается в приказе, был в состоянии алкогольного опьянения и использовал возможности своего должностного положения, требуя вернуть документы на машину и дать ему с водителем продолжить путь.

Позднее к месту инцидента приехали супруга Омара Даудова и его сын Рустам Даудов, представившиеся работниками суда и прокуратуры соответственно. Рустам Даудов не дожидался, пока в отношении водителя его отца составят протокол, а сам сел за руль его Lexus и уехал на нем вместе с родителями без документов на авто, оставив водителя Лабазанова, указывает "Черновик".

Таким образом Даудов стремился избавить отца от "ответственности за пьянство в прокурорском форменном обмундировании, а также за нарушение правил дорожного движения". Впоследствии, когда автомобиль снова остановили сотрудники полиции, Рустам Даудов "представился работником прокуратуры республики, предъявил служебное удостоверение и вместе с отцом и матерью неоднократно высказывал в адрес правоохранителей угрозы серьезных проблем по службе".

Комментариями Рустама Даудова, его родственников и адвоката относительно увольнения и распространенной СМИ информации "Кавказский узел" пока не располагает.

На сайте МВД по Дагестану по состоянию на 16.18 мск нет информации относительно инцидента с участием автомобиля Lexus и описанных правонарушений.

В конце августа заместитель прокурора Каспийска Долгат Расулов лишился должности с такой же формулировкой, как и Рустам Даудов, - "за нарушение присяги и проступки, порочащие честь прокурорского работника". Причиной для этого стали действия Расулова во время проверок соблюдения требования пожарной безопасности на нескольких АГЗС, зарегистрированных на его отца, сообщало РИА "Дербент" 25 августа.

С января 2018 года в Дагестане проводятся масштабные кадровые чистки, новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".