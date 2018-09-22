22 сентября 2018, 13:15
Школа сгорела в Дагестане
Здание школы сгорело минувшей ночью в Кизилюртовском районе Дагестана, ученики переведены в школу соседнего села, сообщило МЧС.
По данным спасателей, пожар в школе селения Миатли был локализован в 00:37 мск, а к 5:25 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 517 квадратных метров.
Пострадавших нет, говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.
Здание школа пришло в полную негодность, со ссылкой на спасателей информировал "Черновик".
Миатлинские школьники будут учиться в селе Новое Зубутли, расположенном в пяти километрах от Миатли, их будет возить школьный автобус, передают информацию республиканского управления МЧС "Махачкалинские известия".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 января пожар повредил школу и детский сад в селе Лологонитль Ахвахского района Дагестана.
"Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Четыре дома и мечеть сгорели в Дагестане", "Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре".
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Школа сгорела в Дагестане
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