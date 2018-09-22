Школа сгорела в Дагестане

22 сентября 2018, 13:15

Здание школы сгорело минувшей ночью в Кизилюртовском районе Дагестана, ученики переведены в школу соседнего села, сообщило МЧС.

По данным спасателей, пожар в школе селения Миатли был локализован в 00:37 мск, а к 5:25 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 517 квадратных метров.

Пострадавших нет, говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.

Здание школа пришло в полную негодность, со ссылкой на спасателей информировал "Черновик".

Миатлинские школьники будут учиться в селе Новое Зубутли, расположенном в пяти километрах от Миатли, их будет возить школьный автобус, передают информацию республиканского управления МЧС "Махачкалинские известия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 января пожар повредил школу и детский сад в селе Лологонитль Ахвахского района Дагестана.