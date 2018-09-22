22 сентября 2018, 12:34
11 воспитанников детсада госпитализированы в Грузии
В детском саду в Имеретии отравились одиннадцать детей, они находятся в больнице.
Инцидент произошел в селе Гегути. По словам родителей, у детей поднялась температура, заболели животы, началась рвота.
Врачи клиники в Кутаиси, куда госпитализировали детей, диагностировали пищевое отравление. Причиной таких отравлений обычно становятся некачественные молочные продукты и овощи, пояснил глава отдела инфекционных заболеваний клиники.
Детей навестил в больнице глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Он пообещал, что Минздрав проведет проверку данного факта и установит точную причину отравления, сообщили сегодня "Новости-Грузия".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа 11 гостей фестиваля электронной музыки Echowaves в Грузии были госпитализированы с пищевым и алкогольным отравлением.
"Семь человек пострадали после разлива опасной жидкости в аэропорту Тбилиси", "Трое школьников в Зугдиди отравились средством от мраморных клопов", "Шесть детей госпитализированы с отравлением в Грузии".
22 сентября 2018, 12:34
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11 воспитанников детсада госпитализированы в Грузии
В детском саду в Имеретии отравились одиннадцать детей, они находятся в больнице.
22 сентября 2018, 11:51
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Жители оползневых зон Чечни пожаловались на затягивание переселения
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11 воспитанников детсада госпитализированы в Грузии
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