22 сентября 2018, 12:34

11 воспитанников детсада госпитализированы в Грузии

В детском саду в Имеретии отравились одиннадцать детей, они находятся в больнице.

Инцидент произошел в селе Гегути. По словам родителей, у детей поднялась температура, заболели животы, началась рвота.

Врачи клиники в Кутаиси, куда госпитализировали детей, диагностировали пищевое отравление. Причиной таких отравлений обычно становятся некачественные молочные продукты и овощи, пояснил глава отдела инфекционных заболеваний клиники.

Детей навестил в больнице глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Он пообещал, что Минздрав проведет проверку данного факта и установит точную причину отравления, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа 11 гостей фестиваля электронной музыки Echowaves в Грузии были госпитализированы с пищевым и алкогольным отравлением.

Примечание:

"Семь человек пострадали после разлива опасной жидкости в аэропорту Тбилиси", "Трое школьников в Зугдиди отравились средством от мраморных клопов", "Шесть детей госпитализированы с отравлением в Грузии".

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