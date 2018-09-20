Полиция в Грузии отпустила Казымзаде после долгого допроса

20 сентября 2018, 13:53

Оппозиционный блогер Азер Казымзаде, живущий в Грузии, заметил слежку после угроз азербайджанских силовиков. Звонок в тбилисскую полицию с жалобой на преследование обернулся многочасовым допросом, заявил Казымзаде.

Как писал Кавказский узел", Азер Казымзаде был задержан в Тбилиси поздно вечером 19 сентября.

Азер Казымзаде более года проживает в Тбилиси и все это время резко критикует власти Азербайджана в социальных сетях - в частности, на странице Düşün TV в Facebook, администратором которой он является.

Казымзаде рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что силовики отпустили его сегодня под утро.

По словам активиста, 19 сентября за ним следили. "В последнее время я чувствовал за собой слежку. Вчера около 16.00, когда я шел в направлении железнодорожного вокзала, я вновь почувствовал слежку. В районе, где находится посольство Нидерландов, я несколько раз менял маршрут, и убедился, что за мной следят. После этого я вернулся домой. Но через некоторое время решил вновь пойти в район вокзала, чтобы купить кабель USB. Я заметил трех лиц, одного я узнал – это был азербайджанец, который и ранее следил за мной. После того как я вернулся домой, ко мне стали стучаться в дверь. Но никто не отвечал на мои вопросы, что им нужно. Так повторялось несколько раз. Когда я позвонил другу и попросил совета, он предложил позвонить в полицию. После этого они стали ломиться ко мне в дверь. Один ругался по-азербайджански, другой по-русски", - рассказал Азер Казымзаде.

После звонка в полицию один из людей за дверью сказал, что Казымзаде "поднял шум" и надо уходить, сообщил активист. "Когда они уходили, я посмотрел в окно и узнал того самого азербайджанца, который следил за мной", - добавил Казымзаде.

Полиция, по его словам, приехала через десять минут. "Но они как-то были спокойны, как будто не за помощью к ним обратился. При этом, переговариваясь, они часто использовали слово "Интерпол". Через 15 минут они сказали: "Садись в машину, едем в полицию". Они не уточнили, в каком качестве они забирают меня туда", - заявил Казымзаде.

Допрос в тбилисском отделении полиции напоминал допрос в Баку, отметил активист. По его словам, его спрашивали о причинах критики президента Азербайджана, о том, почему он переехал именно в Грузию, а не в другие демократические страны, о том, на какие средства он живет и имеет ли счета в банках.

Жалобы Азера Казымзаде на преследование двумя неизвестными, по его словам, поначалу не вызвали интереса у полицейских. "Три часа меня с пристрастием допрашивали. Ситуация поменялась после того, как явился мой адвокат. После этого у меня стали брать реальные показания об угрозах мне. Еще 2,5-3 часа я находился в полиции с адвокатом, после чего меня отпустили", - рассказал Казымзаде.

Он заявил, что не чувствует себя в безопасности в Тбилиси. "Сейчас я дома. Возможно, после того как я обратился в полицию, пройдет два-три дня, и все стихнет, но нет гарантий, что угрозы не возобновятся. В последние 10 дней на мою семью в Азербайджане оказывалось давление. Силовики заявили моему отцу, что они меня достанут и в Грузии. Они потребовали, чтобы я убрал выложенные мной в Facebook фотографии памятников Гейдару Алиеву в Шеки и Лянкяране, на которых нарисованы песочные часы – символ движения Oyan, и чтобы я вообще перестал критиковать власть и сидел тихо", - сказал Казымзаде.

Движение Oyan ("Пробудись") учредила 6 марта 2016 года в Амстердаме группа азербайджанских политэмигрантов. Оно управляется пятью консулами, одним из которых является бывший сотрудник посольства Азербайджана в Нидерландах, попросивший там политического убежища в знак протеста против политики властей своей страны. Эмблема движения, песочные часы, символизирует течение времени, с которым люди постепенно пробуждаются для борьбы за свои права, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из сторонников Oyan.

Казымзаде связал слежку за собой с угрозами азербайджанских силовиков. "Мне уже опасно находиться в Грузии, я не хочу повторить участь Афгана Мухтарлы", - сказал Казымзаде.

О том, что Казымзаде может повторить судьбу насильно доставленного из Тбилиси в Баку журналиста Афгана Мухтарлы, ранее заявили азербайджанские политэмигранты. Мухтарлы переехал в Грузию в 2014 году. 30 мая 2017 года он сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Вину за это он возложил на грузинские власти. В материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси" "Кавказский узел" постарался разобраться в этом деле и ответить на вопрос, почему власти Грузии фактически закрыли глаза на похищение.

Активист сообщил, что не просил о политическом убежище в Грузии. "Грузия не предоставляет статус политического беженца. В другие страны я не обращался. Но сейчас я уже обращусь в посольства США, Нидерландов, Германии, Франции", - сказал Казымзаде.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей правоохранительных органов Грузии и Азербайджана относительно заявлений Азера Казымзаде.