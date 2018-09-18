Глава фирмы в Дагестане заподозрен в махинациях по госконтракту

Руководитель коммерческой фирмы в Буйнакске получил более 14 миллионов рублей по госконтракту и договорам с поликлиникой, не имея права на выполнение предусмотренных в них услуг, сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, Буйнакская центральная районная поликлиника заключила контракт и договоры на поставку лекарственных средств с фирмой, у которой отсутствовала лицензия на оптовую торговлю препаратами.

"Генеральный директор коммерческой организации извлек от незаконной предпринимательской деятельности по реализации лекарственных препаратов доход в особо крупном размере", - сообщила 17 сентября прокуратура Дагестана на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном осуществлении предпринимательской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), уточняется в сообщении. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по данной статье - до пяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно версии прокуратуры от подозреваемого не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 5 августа прокуратура Дагестана сообщила о хищении около миллиона рублей из бюджета при выполнении подрядной организацией контрактов по капитальному ремонту в Табасаранском районе Дагестана.